Grupo Guanabara OFERECE EMPREGOS em SP, MT, GO, MG, PR e BA

O Grupo Guanabara, um dos maiores conglomerados de transporte de passageiros do Brasil, está em busca de novos profissionais para compor o seu time. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são as vagas abertas e suas respectivas localidades:

Auxiliar de Agencia – Juiz de Fora – MG – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Barreiras – BA – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Tráfego – Goiânia – GO – Efetivo;

Banco de Talentos – Brasília – DF – Banco de Talentos;

Motorista Rodoviário – Cuiabá – MT – Efetivo;

Motorista Rodoviário – Curitiba – PR – Efetivo;

Motorista Rodoviário – Goiânia – GO – Efetivo: Realizar viagens interestaduais e intermunicipais; Conduzir os veículos da empresa de forma segura, obedecendo o código de trânsito brasileiro e econômica.

Mais sobre o Grupo Guanabara

Falando mais sobre o Grupo Guanabara, podemos frisar que, com mais de 60 anos de atuação e 53 empresas em diversas regiões do país e em Portugal, o Grupo Guanabara é um dos maiores conglomerados de transporte de passageiros do Brasil. Com cerca de 35 companhias, atuando no setor urbano, intermunicipal e rodoviário, transportam mais de três milhões de passageiros por dia.

Além das empresas de transporte, atua no ramo bancário com o Banco Guanabara – especializado em operações de crédito – imobiliário, hoteleiro – sócio da rede Hotéis Fênix em Portugal – e de varejo, possuindo concessionárias de veículos comerciais Mercedes-Benz.

Como se candidatar?

Para se inscrever em uma das vagas do Grupo Guanabara, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sendo assim, para ficar de olho nas notícias e nas melhores vagas de empregos espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, é só acessar o Notícias Concursos!