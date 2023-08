Grupo Massa ABRE CARGOS em cidades do Sul do Brasil

O Grupo Massa, um dos mais importantes grupos de comunicação do país, cuja atuação se dá no estado do Paraná, está contratando profissionais para preencher o seu time. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira quais são os postos de trabalho vagos:

Analista de Criação – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Departamento Pessoal JR – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Endomarketing – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Infraestrutura Pleno – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Marketing Júnior – Criação de Conteúdo Institucional – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Marketing Pleno – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Marketing – Curitiba – PR – Efetivo;

Editor de Imagem – Ponta Grossa – PR – Efetivo;

Estágio em Criação – Curitiba – PR – Estágio;

Estágio em Jornalismo – Curitiba – PR – Estágio;

Estágio em Marketing – Social Media e Redes Sociais – Foz do Iguaçu – PR – Estágio;

Estágio em Suporte T.I – Curitiba – PR – Estágio;

Executivo (a) de Contas – Curitiba – PR – Efetivo;

Motion Designer – Curitiba – PR – Efetivo;

Operador de Master – Londrina – PR e Foz do Iguaçu – PR – Efetivo;

Operador de VT – Ponta Grossa – PR – Efetivo;

Produtor Artístico – Curitiba – PR – Efetivo;

Produtor executivo – Foz do Iguaçu – PR- Efetivo;

Produtor Executivo Júnior – Curitiba – PR – Efetivo;

Repórter – Ponta Grossa – PR – Efetivo.

Mais sobre o Grupo Massa

Sobre o Grupo Massa, podemos frisar que a rede possui 5 emissoras de televisão: a Rede Massa | SBT, única a cobrir os 399 municípios do Paraná, a Massa FM, segunda maior rede de rádio do Brasil, com 65 afiliadas espalhadas por 10 estados, o portal de notícias Massa News e a Massa FUN, uma das maiores empresas de eventos do sul do país.

Além disso, o Grupo Massa também atua em outros setores, com negócios nos ramos imobiliário, construção civil, hotelaria, agronegócios, alimentos, marketplace, entre outros.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde analisar a lista de postos de trabalho, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

