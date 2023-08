Grupo Petrópolis OFERECE EMPREGOS em vários estados

O Grupo Petrópolis, rede que é a única grande empresa do setor cervejeiro com capital 100% nacional, está com ótimas oportunidades de emprego disponíveis pelo país. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre o grupo, conheça quais são os cargos abertos e mais detalhes:

Vendedor Cadastrador – Belo Horizonte – MG – Venda Externa;

Vendedor Cadastrador – Naviraí – MS – Venda Externa;

Analista On Trade SR – Porto Velho – RO – Marketing;

Analista On Trade SR – Goiânia – GO – Marketing;

Analista Trade Marketing – Rondonópolis – MT – Marketing;

Analista Trade Marketing – Santa Maria – RS – Marketing;

Vendedor Externo – Exclusiva PCD -Holambra – SP – Venda Externa;

Ajudante de Distribuição- Estiva Gerbi – SP – Recebimento e Expedição;

Ajudante de Distribuição – Mogi Guaçu – SP – Distribuição;

Líder de Operações – Naviraí – MS – TI;

Analista Trade Marketing PL – Rio Verde – GO – Desenvolvimento de Produto;

Motorista – Hab D – Piracicaba – SP – Motorista.

Mais sobre o Grupo Petrópolis

Sobre o Grupo Petrópolis, podemos frisar que ele produz as marcas de cerveja Itaipava, Cabaré, Crystal, Lokal, Black Princess, Petra e Weltenburger, Cacildis (Biritis, Ditriguis e Forévis), as vodkas Blue Spirit Ice e Nordka, a Cabaré Ice, os energéticos TNT Energy Drink e Magneto, o refrigerante It!, o isotônico TNT Sports Drink e a água Petra.

Com oito fábricas em operação e 160 centros de distribuição, o grupo é responsável pela geração de aproximadamente 20 mil empregos diretos. Por meio dos projetos ambientais, promove o plantio e manutenção de milhares de árvores, além de ações de sustentabilidade e programa de educação ambiental para escolas municipais.

Por fim, conta também com o Saber Beber, programa comprometido em orientar as pessoas sobre os benefícios do consumo moderado e as consequências do consumo exagerado de álcool.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas do Grupo Petrópolis já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

