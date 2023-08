Grupo Rái ABRE VAGAS para Estagiário (a), Redator (a) e mais!

O Grupo Rái, um dos maiores grupos independentes de comunicação do Brasil, está contratando novos colaboradores no mercado de trabalho paulistano. Isto é, com vagas para Assessor de Imprensa, Redator, Produtor de Eventos e muito mais, vale a pena analisar a lista de cargos disponíveis:

Analista de Recursos Humanos Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de PR / Assessoria de Imprensa – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Coordenador (a) de Mídia Online – São Paulo – SP – Efetivo;

Desenvolvedor (a) PHP JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Estagiária (o) de Marketing – São Paulo – SP – Estágio;

Executivo (a) de Contas Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Executivo (a) de PR – São Paulo – SP – Efetivo;

Produtor (a) de Eventos – São Paulo – SP – Efetivo;

Redator (a) Pleno – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre o Grupo Rái

Sobre o Grupo Rái, é interessante frisar que trata-se de um dos maiores grupos independentes de comunicação do Brasil. Ao todo, são 6 empresas especialistas e complementares que trabalham de forma autônoma, mas que se unem sempre que necessário. Confira mais sobre:

RÁI Publicidade – Empresa focada em publicidade (Cada cliente é um caso e cada caso vira caso! Esta é a empresa de abertura do grupo especializada em publicidade e propaganda);

Or Digiweb – Empresa focada em software (Software house focada em sistemas web e mobile. Na Or, os resultados institucionais ou econômicos acontecem na velocidade da internet);

TOV – Empresa focada em promoção e eventos (Muito além da promoção: atuamos na vida real, gerando impacto direto no negócio do cliente);

DEZOITO – Foco da empresa em mídias sociais, imprensa e editorial (Assessoria de imprensa, editorial e mídias sociais! Na Eighteen, sucesso é destacar sua marca de forma inteligente);

TEOLÁ – Empresa focada em produção audiovisual;

YAD – Empresa focada em logística.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.