Grupo SBF está EM BUSCA de novos funcionários no mercado

O Grupo SBF, empresa que trabalha para construir o primeiro ecossistema de esporte do mundo, reunindo diversas possibilidades para que as pessoas sejam envolvidas e impactadas pelo poder de se movimentar, está contratando novos colaboradores no mercado. Sendo assim, antes de falar mais sobre o grupo, confira a lista de vagas:

Analista de Qualidade SR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Retail Media SR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Jurídico JR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Sênior – Efetivo;

Aprendiz de Loja – River Shopping Petrolina – Petrolina – PE – Aprendiz;

Assistente Administrativo – Jarinu – SP – Efetivo;

Assistente de Estoque – Iguatemi Porto Alegre – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Assistente de Loja – Franca Shopping Center – Franca – SP – Efetivo;

Assistente de Loja – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Engenharia de Software – Trabalho Remoto;

Motorista de carreta – Extrema – MG – Efetivo;

Pessoa Analista de Suporte Júnior – Efetivo;

Pessoa Arquiteta de Dados – Trabalho Remoto;

Banco de talentos;

Pessoa Coordenadora SAP BASIS – Trabalho Remoto – Efetivo;

Pessoa Engenheira de Software Back-end – Trabalho Remoto;

Pessoa Supervisora de Transportes – Jarinu – SP – Efetivo.

Mais sobre o Grupo SBF

Contando mais sobre o Grupo SBF, trata-se uma rede com cerca de 10 mil colaboradores, chamados de “atletas”, distribuídos pela estrutura corporativa, o HUB, e pelas três unidades de negócio: a Centauro, a Fisia e a SBF Ventures.

Só para ficar apenas na Centauro, é interessante frisar que a rede é a maior varejista multicanal de artigos esportivos da América Latina, com mais de 232 lojas espalhadas por 25 estados brasileiros, além do Distrito Federal e de um e-commerce respeitado. Isto é, caso você esteja realmente procurando um emprego estável, trabalhar no Grupo SBF pode ser uma excelente alternativa.

Como se inscrever em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas do Grupo SBF já foram expostas, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.