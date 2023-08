Grupo Trigo anuncia mais de 100 vagas para várias regiões do país

Mais uma lista de vagas de emprego. Dessa vez, as chances ofertadas são do Grupo Trigo. A empresa oferta 124 para vários cargos.

As chances são para várias regiões do Brasil. As 128 vagas são divididas da seguinte forma:

19 oportunidades no Rio de Janeiro (RJ), 12 em Niterói (RJ), 17 em São Paulo (SP) e 80 em Brasília (DF).

Vagas de Emprego

As oportunidades serão divididas deste modo:

Vagas abertas no Grupo Trigo

1 vaga de Analista de TI

1 vaga de Estágio de CX

1 vaga de Analista Senior de P&D

1 vaga de Auxiliar de TI

1 vaga de Assistente de Monitoramento CX

1 vaga de Estágio em Design

1 vaga de Assistente em Design

1 vaga de Estágio P&D

1 vaga de Estágio no Marketing Spoleto

1 vaga de Estágio em Expansão

1 vaga de Estágio em Pré-Operacional

Vagas abertas no Gendai

1 vaga de Auxiliar de Loja no Shopping Eldorado (SP)

4 vagas de Auxiliar de Loja no Shopping Center Norte (SP)

2 vagas de Auxiliar de Loja no Shopping Ibirapuera (SP)

4 vagas de Auxiliar de Loja no Shopping Morumbi (SP)

2 vagas de Auxiliar de Loja no Shopping Higienópolis (SP)

1 vaga de Auxiliar de Loja no Shopping Analia Franco (SP)

3 vagas de Auxiliar de Loja no Shopping Tietê (SP)



Vagas abertas no Gurumê

1 vaga de Analista de Marketing (RJ)

15 vagas de Cozinheiro/ Ajudante de Cozinha (RJ e Brasília)

2 vagas de Auxiliar de Serviços Gerais (RJ e Niterói)

4 vagas PCD (RJ)

3 vagas de Hostess (Niterói)

47 vagas de Cumins (Brasília e Niterói)

22 vagas de Sushimans (Rio, Niterói e Brasília)

1 vaga de Restaranteur (Brasília)

5 vagas de Barman/Ajudante de Barman (Brasília)

As oportunidades do Grupo Trigo, além de remunerações, receberão estes benefícios: além de benefícios, como vale-transporte com desconto de 6%, alimentação no local, gympass, chefs club, suporte psicológico da Vittude e trilha de carreira.

As outras vagas de emprego ainda receberão estes benefícios: vale-alimentação/refeição e PLR (Participação nos Lucros e Resultados). Há ainda oportunidade para estagiários.

Mariana Castello, gerente de gente e cultura do Grupo Trigo, ainda destacou: “No Grupo Trigo é avaliado a qualidade do profissional e a sua capacidade de entrega. Não exigimos nível superior em nenhum pré-requisito das vagas”.

Como funciona a inscrição destas vagas de emprego?

Os interessados deverão se inscrever por meio dos links: https://grupotrigo.gupy.io (Grupo Trigo – escritório, fábrica e banco de talentos) e https://gurume.gupy.io (Gurumê).

