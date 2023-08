GSS Segurança está NA PROCURA por novos colaboradores

A GSS Segurança, empresa que atua com profissionais com experiência e resultados eficazes em soluções de segurança e serviços desde 2007, está procurando pessoas para preencher o seu quadro de funcionários. Sendo assim, caso esteja na busca por uma oportunidade, vale a pena conferir a lista abaixo:

Recepcionista Bilíngue – São Paulo – SP – Recepção;

Jovem Aprendiz Administrativo – São Paulo – SP – Administração Geral;

Zelador (a) – São Paulo – SP – Portaria Industrial, Comercial, Residencial;

Agente de Limpeza – São Paulo – SP – Limpeza;

Vigilante Ferista – São Paulo – SP – Segurança;

Controlador (a) de Acesso – Sumaré – SP – Portaria Industrial, Comercial: Controlar a movimentação em áreas que são de sua responsabilidade; Controlar a entrada e saída de veículos e visitantes, também em áreas de sua responsabilidade; Finalizar aglomerações estranhas em locais determinados pelo contratante.

Mais sobre a GSS Segurança

Sobre a empresa, podemos ressaltar que a GSS Segurança firmou-se no mercado como uma das mais importantes empresas do setor do país. Tudo graças a metodologia de trabalho adotada, onde é feita uma profunda análise das necessidades da área de segurança e serviços. Isto é, garantindo a excelência em cada solução e projeto, trazendo tranquilidade para seus clientes.

Dentro do projeto e do investimento previsto, o Grupo GSS, com a confiabilidade e ética esperadas, estuda, planeja e viabiliza as melhores soluções, sejam integradas ou personalizadas. As equipes atuam com inteligência, agilidade e qualidade, sempre integrando a tecnologia à capacitação profissional, para atender aos mais exigentes segmentos e padrões em um mercado em constante expansão e mudanças.

Como entrar em uma das vagas listadas acima?

Como você já pôde analisar a lista de postos de trabalho, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para não perder nenhum detalhe dos principais assuntos do país e das melhores oportunidades de emprego, é só conferir o Notícias Concursos!