GUERRA! 69 sites bloquearam robô com Inteligência artificial. Entenda o motivo

A inteligência artificial (IA) tem sido o centro das atenções recentemente, com o lançamento do GPTBot pela OpenAI. No entanto, nem todos estão entusiasmados com essa nova tecnologia.

Até o dia 22 de agosto, pelo menos 69 sites de grande porte, incluindo empresas como a Amazon, Reuters e O New York Times, bloquearam o robô.

O bloqueio do GPTBot

O GPTBot foi lançado no dia 8 de agosto e tinha a função de rastrear textos na internet para alimentar e treinar o ChatGPT. No entanto, diversos sites decidiram bloquear o robô, impedindo-o de usar seu conteúdo.

De acordo com uma análise da Originality.ai, empresa de verificação de conteúdos gerados por IA e plágio, 15% dos mil sites mais populares barraram o GPTBot nas duas últimas semanas. Isso significa que o robô está sendo constantemente bloqueado.

“Propriedade intelectual é a força vital dos nossos negócios e precisamos proteger os direitos autorais do nosso conteúdo“, disse um porta-voz da Reuters ao The Guardian.

O bloqueio do GPTBot impede o uso de conteúdo protegido por direitos autorais para alimentar e treinar o chatbot de IA.

A análise do bloqueio

A análise realizada pela Originality.ai ocorreu entre os dias 8 e 22 de agosto. Durante este período, foram analisados todos os arquivos robots.txt dos endereços selecionados para verificar se o GPTBot estava bloqueado ou não.



Você também pode gostar:

A discussão sobre os direitos autorais dos conteúdos usados por IAs generativas não é de hoje. Em janeiro, o banco de imagens Getty Images processou os criadores da IA Stable Diffusion por treinar o sistema usando imagens protegidas por direitos autorais.

O lançamento do ChatGPT e a onda de IAs generativas

O ChatGPT foi lançado em novembro do ano passado e deu início a uma onda de IAs generativas capazes de gerar textos, imagens e até vídeos. Influenciadas pela nova tecnologia, grandes empresas, como Microsoft e Google, também passaram a investir mais nessa área.

Efeitos no mercado de trabalho

A chegada das IAs generativas também tem impacto no mercado de trabalho. Segundo a OCDE, a inteligência artificial pode substituir até 27% dos empregos dos países do grupo.

Os países precisam agir agora com políticas que lidem com os riscos da IA para o mercado de trabalho, defende a organização.

Concorrentes do ChatGPT

Enquanto o GPTBot enfrenta bloqueios, outros chatbots de IA estão sendo lançados. É o caso do Bard, lançado pela Google no Brasil e em países da União Europeia.

Apesar do lançamento, ainda há dúvidas sobre a assertividade do aplicativo de inteligência artificial generativa.

Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial é um campo da ciência da computação que se dedica ao estudo e ao desenvolvimento de sistemas capazes de replicar o comportamento humano na tomada de decisões e na realização de tarefas.

Esses sistemas podem lidar com um grande volume de dados e identificar padrões com a ajuda de métodos diversos, como o aprendizado de máquina (Machine Learning) e o aprendizado profundo (Deep Learning).

A IA funciona coletando e analisando um grande volume de dados para identificar padrões e tomar decisões. Este processo geralmente é realizado por algoritmos pré-programados que permitem ao sistema funcionar de maneira autônoma.

Existem diferentes métodos pelos quais uma IA pode imitar o comportamento humano, sendo os mais conhecidos o Machine Learning e o Deep Learning.

Machine Learning

O Machine Learning, ou aprendizado de máquina, é um processo que ocorre de maneira automatizada. A IA reconhece e replica padrões com base em sua experiência prévia, adquirida através do uso de algoritmos.

Deep Learning

O Deep Learning, um subcampo do Machine Learning, utiliza redes neurais para emular o cérebro humano. As redes neurais são unidades conectadas em rede para análise de bancos de dados e informações.