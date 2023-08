Guia Completo de Inscrição e Cronograma para o 1º e 2º Semestre

O Fundo de Financiamento Estudantil, mais conhecido como FIES, é um programa do governo federal voltado para estudantes de baixa renda que desejam cursar o ensino superior em instituições privadas. Criado com o objetivo de viabilizar o acesso à educação superior, o FIES 2024 continuará desempenhando um papel fundamental no incentivo à formação acadêmica dos brasileiros.

Como funciona o FIES 2024?

O FIES oferece a oportunidade de financiar até 100% do valor das mensalidades para os estudantes selecionados. O pagamento das parcelas do empréstimo só inicia após a conclusão do curso. Para participar do programa, é necessário atender a critérios específicos de renda e ter realizado a pré-seleção no Sistema de Seleção Unificada (SISU) após participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Uma vez selecionado, o estudante deve escolher uma instituição de ensino e um curso que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo programa. Além disso, é possível optar por taxas de juros mais baixas caso o estudante trabalhe em áreas de carência, como educação, saúde e tecnologia.

O FIES possui uma modalidade chamada P-Fies, que apresenta algumas diferenças em relação ao programa original. Nessa modalidade, não é exigida a realização do Enem para participar, não há limite máximo de renda para se qualificar e o processo de oferta de vagas, inscrição, classificação e pré-seleção dos candidatos é independente do FIES 1.

Regras do FIES 2024

Para participar do FIES 2024, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Ter realizado o Enem a partir de 2010, com nota mínima de 450 pontos na média das provas e nota acima de zero na redação; Ter renda familiar mensal de até 5 salários mínimos por pessoa para o FIES 2 e de até 3 salários mínimos por pessoa para o FIES 1; Estar matriculado em curso de graduação presencial em uma instituição de ensino superior cadastrada no programa; Ter nacionalidade brasileira ou ser estrangeiro com visto permanente no país.

Inscrição FIES 2024

A inscrição para o FIES 2024 é feita no site do programa, no endereço fies.mec.gov.br. O processo de inscrição é realizado em várias etapas, que são:



Acessar o site e informar os dados solicitados para cadastro e login; Validar o cadastro por meio do e-mail enviado pelo programa; Acessar novamente o site dentro do prazo estabelecido após a pré-seleção e completar a inscrição, informando os dados de financiamento a serem contratados na instituição escolhida; Validar as informações na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino; Concluir o processo de contratação do FIES pela internet, no mesmo portal do Ministério da Educação.

Quando abre a inscrição do FIES 2024?

O edital do FIES 2024 deve ser divulgado até dezembro deste ano. As inscrições para o primeiro semestre geralmente começam na primeira quinzena de março, seguidas pela divulgação do resultado em até cinco dias após o encerramento do prazo de manifestação do candidato.

Para o segundo semestre, o cronograma esperado é o seguinte:

Resultado dos pré-selecionados: até o dia 11 de julho;

Complementação da inscrição: entre os dias 12 e 14 de julho;

Convocação da lista de espera: de 18 de julho a 29 de agosto.

Qual a taxa da inscrição do FIES?

Uma das vantagens do FIES é que o Ministério da Educação não cobra taxa de inscrição. Todo o procedimento é feito via internet, de forma gratuita.

Como fazer inscrição no FIES 2024?

Para se inscrever no FIES 2024, é necessário seguir os seguintes passos:

Acessar a seção dedicada ao programa no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, disponível em acessounico.mec.gov.br/fies; Clicar no botão “Inscreva-se” e fazer login com a sua conta Gov.br; Preencher os dados cadastrais solicitados, incluindo informações pessoais e outros questionários sobre o grupo familiar.

Documentos necessários para se inscrever

Ao fazer a inscrição completa no programa, é necessário ter em mãos os seguintes documentos:

CPF ou documento de identidade válido e com foto; Endereço de e-mail ativo; Para todos os integrantes da família com 14 anos ou mais: nome, CPF, data de nascimento e renda mensal bruta.

Cronograma FIES 2024

Confira o cronograma aproximado do FIES 2024:

Etapa Data esperada Período de inscrição 1-15 de março Divulgação do resultado Até o dia 15 de março Prazo de complementação Até o dia 31 de março Lista de espera A partir da primeira semana de abril

Resultado do FIES 2024

O resultado do FIES 2024 é divulgado no site oficial do Ministério da Educação. No primeiro semestre, o resultado costuma ser liberado em março, enquanto no segundo semestre é divulgado até a segunda quinzena de julho.

Passo a passo de como consultar o FIES

Para conferir o status da inscrição e o resultado do pedido de financiamento estudantil, siga estas etapas:

Acesse a página do FIES em fiesselecaoaluno.mec.gov.br/usuario-login; Clique em “Entrar com gov.br”; Digite seu CPF no campo indicado e clique em “Continuar”; Insira sua senha e clique em “Entrar”; Autorize o uso de seus dados pessoais; Verifique se foi pré-selecionado e acesse os resultados da matrícula e da lista de espera.

Como consultar e fazer complementação da inscrição do FIES

Os estudantes pré-selecionados devem fazer a complementação da inscrição no Portal Único de Acesso dentro do prazo estabelecido pela instituição. Para isso, siga os passos abaixo:

Acesse a página do FIES e selecione a opção “Entrar com gov.br”; Na tela de login, digite seu CPF e clique em “Continuar”; Insira a senha de acesso e clique em “Entrar”; Na aba “Resultado”, verifique sua classificação; Acesse a opção “Complemente sua inscrição”; Preencha os dados solicitados em todas as etapas de complementação da inscrição.

A análise da complementação será feita pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino, que também pode receber os documentos presencialmente ou via internet.

Boleto do FIES 2024

A consulta do saldo devedor e a emissão do boleto são feitas no portal da Caixa Econômica Federal ou através do aplicativo do FIES. Para acessar o boleto, siga estes passos:

Acesse o site da Caixa ou o aplicativo do FIES e faça login; Informe seu CPF e a data de nascimento; Valide seu acesso através do Código Verificador; Clique em “Iniciar Operação”; Visualize ou emita os boletos em aberto.

É importante lembrar que a emissão do boleto no portal da Caixa só pode ser feita em dias úteis, das 9:00 às 19:00. Além disso, fique atento ao prazo de vencimento, pois o atraso no pagamento gera multa diária de R$50,00.

Como pagar o boleto do FIES?

O boleto do FIES pode ser pago em bancos, lotéricas, caixas eletrônicos, terminais de autoatendimento, aplicativos bancários e também através de débito automático da Caixa Econômica Federal.

Aditamento FIES 2024

O aditamento do FIES é um processo realizado a cada semestre pelos estudantes beneficiários do programa. Ele permite a renovação e a negociação dos contratos para o próximo semestre letivo. O aditamento é feito no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES) e gerido pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), de forma online.

Existem dois tipos de aditamento: simplificado e não-simplificado. O aditamento simplificado é aplicável quando o contrato de financiamento estudantil permanece sem alterações, enquanto o aditamento não-simplificado é necessário quando há modificações mais profundas nas informações cadastrais, de renda e cláusulas do contrato.

Em ambos os casos, é necessário se apresentar à CPSA da instituição de ensino para retirar o Documento de Regularidade de Matrícula (DRM), que será assinado pelo presidente ou vice-presidente da comissão, concluindo o processo.

Com todas essas informações, agora você está preparado para participar do FIES 2024 e garantir o financiamento estudantil que ajudará você a alcançar seus objetivos acadêmicos. Aproveite essa oportunidade e invista no seu futuro!