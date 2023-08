Guia completo para consultar seu Registrato, a “lista negra” do BACEN

Você sabia que o BACEN (Banco Central do Brasil) sabe tudo sobre a sua vida financeira? Ele registra ainda todos os empréstimos, financiamentos e operações de crédito e de câmbio, inclusive as suas faturas de cartão de crédito dos últimos cinco anos.

No órgão também constam todas as chaves PIX que você cadastrou, e os bancos, corretoras de valores e instituições de pagamento em que você tem uma conta aberta ou que você já teve uma conta no passado e que já foi encerrada. O documento que contém todas essas informações se chama Registrato.

E a boa notícia é que você pode ter acesso a esse Registrato e verificar todas essas suas informações, atualizadas através do SCR (Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil). Aqui, vamos te ensinar o passo a passo para você conseguir acessar esse sistema.

Em que situações é útil consultar o Registrato?

As pessoas costumam consultar o Registrato por vários motivos. Alguns dos motivos mais comuns incluem:

Acompanhamento de histórico:

O Registrato pode fornecer um histórico detalhado das atividades financeiras de uma pessoa, incluindo contas abertas e fechadas, empréstimos anteriores, operações de crédito e transações cambiais.

A título de exemplo, o Programa Desenrola Brasil foi criado pelo Governo Federal com o objetivo de diminuir ou eliminar as dívidas bancárias de mais de 70 milhões de brasileiros. Ele contempla duas faixas: a Faixa 1, para pessoas que recebem até dois salários mínimos por mês, e a Faixa 2, para pessoas que recebem entre dois salários mínimos e 20 mil reais por mês.

Quem deseja participar do Desenrola, fará bem em consultar seu Registrato para ter certeza do quanto deve e outros detalhes da sua atual situação financeira, para que possa negociar um bom acordo.



Análise de crédito:

Instituições financeiras e credores podem consultar o Registrato para avaliar o histórico financeiro de um indivíduo ao conceder empréstimos ou crédito. Isso ajuda a determinar o risco de crédito e a capacidade de pagamento.

Atualmente, a Caixa Econômica Federal está lançando mão do Registrato dos possíveis compradores dos imóveis para avaliar sua capacidade financeira e conceder, ou não, o financiamento habitacional para o programa Minha Casa Minha Vida.

Identificação de fraudes:

O sistema Registrato pode ser usado para identificar atividades suspeitas ou não autorizadas em contas financeiras, auxiliando na detecção de possíveis fraudes.

Controle e consulta de valores esquecidos:

O Registrato permite um melhor controle financeiro, pois oferece um histórico bancário completo que inclui informações sobre contas antigas. Essa visão abrangente das finanças pode ajudar a rastrear “valores esquecidos”.

O que pode ser consultado no Registrato?

A seguir, temos uma lista dos relatórios que podem ser consultados:

todas as suas chaves PIX que você cadastrou em todos os seus Bancos,

o SCR (Sistema de Informações de Crédito), onde você encontra todos os seus empréstimos e financiamentos (incluindo as suas faturas de cartão de crédito),

o CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro), onde você verifica todos os Bancos e Instituições de Pagamento em que você tem conta aberta (ou que você já teve conta um dia) 4) todas as suas operações de câmbio.

Cada um destes relatório tem um período específico de atualização.

Aprenda a acessar seu Registrato

A primeira coisa que você vai fazer é entrar na página do Banco Central. Desde março de 2023, o acesso é feito por meio da conta no gov.br. Se for pessoa física, será preciso que você cadastro na página de serviços do Governo Federal.

Em seguida, use o menu da página para escolher o relatório que deseja acessar e clique em “Consultar”. Aceite os Termos de Ciência e Responsabilidade e clique em “gerar relatório”.

Acesso para Pessoa Jurídica

O processo para acessar o sistema de consulta para Pessoa Jurídica é diferente e requer a vinculação do CNPJ da empresa à sua conta gov.br. Caso você não possua um certificado digital, pode obter um através de certas instituições.

Programa Desenrola Brasil: como “limpar” meu nome no Registrato?

Nos cinco primeiros dias do Programa Desenrola Brasil, os bancos associados à Febraban repactuaram mais de 150 mil contratos de dívidas, chegando a quase R$500 milhões em volume financeiro. Os clientes poderão aderir ao programa até o dia 31 de dezembro.

O programa também estabelece que quem tem dívidas negativadas menores de R$100,00 adquiridas até 31 de dezembro de 2022, com os bancos que irão participar do programa, terão as dívidas suspensas temporariamente. Assim, os bancos retiraram as anotações negativas de mais de 2 milhões de Registratos.

O programa tem como principal objetivo reintroduzir pessoas com restrição de crédito na economia, permitindo melhores condições de renegociação de suas dívidas.

A Febraban esclarece que cada banco tem sua estratégia de negócio, adotando políticas próprias para adesão ao Programa. Cabe a cada instituição financeira definir as condições para renegociação das dívidas.

A negativação (ou retirada de seu Registrato) da dívida será feita após o cidadão aderir ao Programa. Mas é importante que ele fique atento: o não pagamento das parcelas renegociadas leva a uma nova negativação.

Depois de 5 anos, a dívida com o Banco Central prescreve?

Você certamente já ouviu dizer que as dívidas prescrevem, “caducam”, ou desaparecem depois de 5 anos da lista de instituições como o SPC e SERASA. Será que com o Registrato isso também acontece? Vejamos.

Após 5 anos, a sua dívida sai dos registros sim, porém, ela ainda pode aparecer na lista interna dos bancos e administradoras de cartão de crédito. Além disso, toda a sua “vida financeira” vai parar no SCR.ações de Crédito do Banco Central do Brasil).

De forma resumida, não é a dívida que se extingue após 5 anos, mas as restrições no SPC e SERASA que não podem mais ser exibidas. Porém, o Registrato é um espelho completo do seu histórico de crédito e de como você lida com suas obrigações financeiras. Com base nas informações dele, os bancos e outras instituições podem decidir se concedem ou não empréstimos, e em alguns casos, quais serão as condições, como taxas de juros e prazos de pagamento.