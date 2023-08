Guia Completo para TROCAR a bateria velha e descarregada do seu iPhone: onde e como fazer?

As baterias de íon de lítio que alimentam os iPhones são incrivelmente duráveis, mas com o tempo, inevitavelmente começam a perder a capacidade de reter uma carga eficiente. Isso pode ser extremamente frustrante, especialmente para os usuários que estão em movimento durante todo o dia.

Para complicar ainda mais, relatos recentes sugerem que as baterias de alguns modelos podem estar sofrendo degradação mais rápida do que o esperado. Felizmente, existem várias soluções disponíveis para lidar com esse problema.

Substituindo a bateria antiga do seu iPhone: guia completo

Antes de embarcar na jornada de substituição da bateria, é essencial avaliar se a troca é necessária. Para isso, você pode verificar a integridade atual da bateria acessando as configurações do seu iPhone. Basta seguir este caminho: configurações > bateria > funcionamento e carregamento da bateria. Assim encontrará informações cruciais, como a capacidade máxima atual da bateria. Caso esteja pronta para uma troca, um pequeno aviso aparecerá no topo.

Opções de substituição da bateria

Após decidir que a substituição da bateria é o melhor caminho, você tem duas opções: realizar o processo por conta própria ou contar com assistência profissional, como a oferecida pela Apple. Ambas as abordagens têm seus prós e contras, e cabe a você escolher a que melhor se adequa às suas habilidades e preferências.

Conforme informações oficiais, a Apple reconhece que muitos de seus clientes desejam assumir o controle da substituição da bateria do iPhone. Seu programa de reparo de autoatendimento fornece manuais detalhados, links para aquisição de peças aprovadas pela Apple e diretrizes sobre reciclagem das peças antigas.

Um recurso valioso é o iFixit, que oferece guias detalhados passo a passo para diversas gerações de iPhones. Em suma, o processo geralmente envolve desparafusar a parte traseira do dispositivo, aquecer levemente a borda inferior, utilizar ventosas para remover a tela e, em seguida, seguir etapas específicas para substituir a bateria.

É fundamental lembrar que a substituição independente requer ferramentas de reparo adequadas. Você pode adquirir kits completos, incluindo ferramentas, dependendo do modelo do seu iPhone. Contudo, lembre-se de que, ao optar por realizar o procedimento sozinho, alguns riscos, como a perda de resistência à água ou incompatibilidade com o sistema operacional, podem surgir.



Deixe a Apple cuidar disso

Se a ideia de abrir seu dispositivo o deixa nervoso, a Apple oferece serviços de substituição de bateria. Desse modo, é possível escolher entre três opções: enviar seu iPhone para reparo, solicitar um provedor de serviços que faça a troca em sua residência ou escritório (se disponível), ou visitar uma Apple Store.

Os reparos realizados nas lojas físicas podem ser concluídos em uma visita ou podem levar de três a cinco dias para casos mais complexos. Caso opte por envio, espere que o processo dure entre cinco e nove dias, pois a Apple enviará uma caixa para coletar seu iPhone.

Custos e garantias

De modo geral, os custos associados à substituição variam de acordo com a situação. Se o seu iPhone estiver na garantia ou coberto pelo AppleCare Plus, e a bateria estiver com defeito (retendo menos de 80% da capacidade original), os reparos serão gratuitos. Porém, em situações não cobertas ou em dispositivos sem garantia, taxas de serviço podem ser aplicadas, variando de provedor para provedor.

Analise todas as opções disponíveis

Seja qual for o caminho escolhido, é crucial estar bem informado sobre as implicações da substituição da bateria do seu iPhone. Caso tenha dúvidas sobre sua habilidade em realizar a tarefa, não hesite em recorrer à assistência profissional. E, ao considerar opções fora da Apple, lembre-se de pesquisar e ler avaliações de provedores terceirizados para garantir a qualidade do serviço e evitar surpresas desagradáveis.