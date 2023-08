Guia para encontrar os melhores planos de saúde

Ter um plano de saúde é fundamental para garantir a segurança de uma família. No entanto, encontrar o melhor plano nem sempre é uma tarefa fácil.

Segundo informações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), atualmente existem 902 operadoras de plano de saúde no Brasil. Esse número inclui as empresas de abrangência nacional e as regionais.

Diante de tantas empresas prestando o mesmo serviço, como saber qual é a melhor para as necessidades da sua família?

Pensando nisso, nós fizemos este guia para você saber como escolher um plano de saúde ideal e conhecer as melhores operadoras do Brasil. Confira agora mesmo!

Como avaliar os melhores planos de saúde do Brasil?

Para escolher a empresa ideal, é importante conhecer os prós e os contras dos planos de saúde disponíveis no país. Mas nem sempre o preço é o principal ponto para avaliar. Isso porque você deve observar se as condições atendem de forma satisfatória as necessidades da sua família.

Nesse sentido, é fundamental se atentar para informações como:

Se o plano de saúde é individual, empresarial ou coletivo;

Possibilidade de coparticipação ;

; Tipo de cobertura (hospitalar ou ambulatorial, se cobre ou não obstetrícia);

Se a abrangência é nacional ou regional;

Os períodos de carência para cada procedimento ou consulta;

Se há reajuste de acordo com a idade do titular ou dependentes;

Amplitude da rede credenciada.

Além disso, também é necessário analisar como é a eficiência da empresa na entrega dos serviços que disponibiliza. Afinal, não adianta apenas ser uma empresa famosa e com muitos clientes, mas também deve entregar um serviço de qualidade.



Para isso, você pode consultar sites como o Reclame Aqui. Esse site registra as reclamações dos consumidores. Assim, você pode conferir quais são os principais problemas da empresa. Ademais, também pode ver a capacidade da empresa de responder aos problemas e resolvê-los.

5 planos de saúde bem avaliados

A seguir, confira uma lista com os 5 planos de saúde mais bem avaliados no Brasil, de acordo com a pesquisa da Serasa. Para definir as empresas, foi levado em consideração informações como quantidade de clientes que a empresa atende, abrangência e avaliações da ANS.

1 – Allianz Saúde

Este é um dos planos de saúde mais antigos e tradicionais do Brasil. Mas o seu foco está em planos para empresas. Dessa forma, não possui ofertas nas modalidades individual e familiar.

O Allianz Saúde conta com planos a partir de R$ 385,90 e possui 4 modalidades: Essencial, Completo, Exclusivo e Ampliado. Assim, confira o que ele inclui:

Consultas;

Exames;

Internações;

Urgência e emergência;

Parto e obstetrícia;

Vacinação para crianças;

Terapias diversas (psicoterapia, fisioterapia, RPG, fonoaudiologia e nutrição);

Cirurgias, incluindo bariátrica, reconstrutora e próteses intracirúrgicas.

A nota no Reclame Aqui é de 6,2 (regular) e a empresa possui 99% das reclamações respondidas.

2 – Amil

Ao todo, a Amil conta com oito modalidades de planos de saúde. Assim, atende empresas, famílias e também clientes individuais. Também existem opções de abrangência nacional ou regional.

Nesse sentido, é possível encontrar planos a partir de R$ 56,58. Confira o que os planos incluem:

Consultas;

Exames;

Telemedicina;

Cirurgias;

Internações;

Urgência e emergência;

Parto e obstetrícia;

Escleroterapia;

Transplante;

Seguro-viagem incluso;

Cirurgia refrativa;

Vacinação em domicílio (para São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal somente).

A nota no Reclame Aqui é de 7,7 (bom) e a empresa possui 98% das reclamações respondidas.

3 – Bradesco Saúde

O Bradesco Saúde inclui oito modalidades diferentes de planos de saúde. Além disso, também conta com opções de abrangência regional, nacional ou internacional, a partir de R$ 145. Ademais, o diferencial desse plano está na cobertura, que pode incluir até mesmo cirurgias de doenças graves.

Confira o que inclui:

Consultas;

Exames;

Terapias;

Fisioterapia;

Cirurgias;

Internações;

Parto e obstetrícia;

Hemodiálise;

Radioterapia e quimioterapia;

Transplante;

Implante;

Cirurgia de câncer e doenças como insuficiência renal, diabetes, cirrose e questões neurológicas, cardíacas e pulmonares obstrutivas.

A nota no Reclame Aqui é de 6,8 (regular) e a empresa possui 99% das reclamações respondidas.

4 – Golden Cross

A Golden Cross é uma das mais populares operadoras de planos de saúde do Brasil. Porém, ela atende apenas empresas e planos coletivos, com mensalidades a partir de R$ 140. Ao todo, são 9 modalidades disponíveis. Confira o que inclui:

Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia;

Central de Referência em Saúde (CRS);

Orientação Médica por Telefone (OMT);

Teleconsulta de Urgência e Emergência;

Programa de Descontos em Medicamentos.

A nota no Reclame Aqui é de 7,8 (bom) e a empresa possui 100% das reclamações respondidas.

5 – HapVida

A HapVida é uma das maiores operadoras de planos de saúde do Brasil. O seu foco está nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. No entanto, ainda possui atendimento nacional, em diversas clínicas e hospitais.

Ao todo, a operadora conta com 3 opções de planos a partir de R$ 82,15. Assim, confira o que incluem:

Consultas;

Exames;

Internações;

Cirurgias;

Parto;

Terapias diversas (fonoaudiologia, fisioterapia e nutrição);

Serviços odontológicos.

A nota no Reclame Aqui é de 7,1 (bom) e a empresa possui 77% das reclamações respondidas.