Guia Passo a Passo para Assistir

Se você está buscando uma maneira acessível e conveniente de desfrutar de programas de TV e filmes, o Google TV pode ser a solução perfeita. O serviço de streaming agora inclui os canais do Roku Channel, o que significa que os usuários têm acesso a uma ampla variedade de conteúdo gratuito, com mais de 800 canais disponíveis.

O Google TV oferece uma excelente maneira de encontrar e desfrutar do entretenimento que você adora. Sua interface é fácil de usar, proporciona uma vasta seleção de conteúdo e continua sendo atualizada com novos recursos de forma constante.

Detalhes sobre o Google TV

Esses são alguns dos detalhes adicionais sobre a plataforma de streaming:

O Google TV é impulsionado pelo sistema operacional Android TV;

Ele está disponível em mais de 65 países;

Oferece suporte a mais de 7.000 aplicativos e jogos;

É compatível com diversos dispositivos de streaming, incluindo Chromecast, Nvidia Shield TV e Sony Bravia TVs.

Essas informações adicionais ajudam a dar uma visão mais completa sobre as capacidades e alcance do Google TV.

Funções do Google TV

O Google TV oferece uma série de funcionalidades úteis:

Descobrir o que assistir a seguir – A plataforma reúne seus aplicativos de streaming em um só lugar, tornando a navegação por mais de 700.000 filmes e episódios de TV de seus serviços muito mais fácil. Além disso, você recebe recomendações com base no que gosta e nas tendências atuais;

Explorar novas opções – Com base em seu histórico de visualização e interesses, o Google TV sugere novos programas e filmes que possam ser do seu agrado. Você pode explorar por gênero, ator ou diretor para encontrar conteúdos interessantes;

Comprar ou alugar conteúdo – Você pode comprar ou alugar os filmes e programas mais recentes diretamente do aplicativo. Suas compras ficarão armazenadas em sua Biblioteca, permitindo que você os assista em qualquer dispositivo;

Assistir TV ao vivo – O Google TV possui um guia ao vivo integrado, o que facilita a busca pelos canais que você deseja assistir. Além disso, você pode sintonizar canais de TV ao vivo através de serviços de streaming como YouTube TV e Hulu Live TV;

Controle por voz – Uma funcionalidade conveniente permite usar comandos de voz para controlar o Google TV. Basta dizer “Ok Google” para iniciar e utilizar funções como encontrar conteúdo para assistir, controlar a reprodução e muito mais.

Variedade de canais de TV gratuitos



Você também pode gostar:

A integração do Roku Channel ao Google TV proporciona aos usuários uma ampla variedade de canais gratuitos para desfrutar. Essa parceria possibilita que os usuários explorem mais de 80.000 títulos exclusivos, abrangendo filmes, séries e programas de televisão.

Além disso, mais de 350 canais de TV ao vivo estão disponíveis, proporcionando uma experiência completa de entretenimento. A inclusão do Roku Channel amplia ainda mais as opções de conteúdo e enriquece a experiência de streaming oferecida pelo Google TV.

Conteúdo popular ao seu alcance

Com a adição do Roku Channel, a plataforma traz aos usuários uma seleção de conteúdo popular e atual. É possível aproveitar alguns dos títulos mais populares da atualidade, como “Westworld”, “The Nevers” e “Raised by Wolves”.

Além disso, essa parceria trará novidades emocionantes no futuro, incluindo a transmissão das corridas da Fórmula E, prevista para 2024. Os entusiastas do automobilismo terão a oportunidade de acompanhar as empolgantes competições da Fórmula E diretamente na plataforma.

Com mais de 800 canais disponíveis, certamente você encontrará algo que corresponda aos seus gostos e interesses. Portanto, se você está buscando entretenimento sem gastar dinheiro, o Google TV com os canais do Roku Channel é uma excelente opção

Como assistir o Google TV

No Brasil, a plataforma Google TV pode ser encontrada em televisores da marca multinacional TCL. Os modelos mais recentes das linhas Séries 5 e 6 são equipados com a interface original de fábrica, proporcionando uma experiência fácil ao usuário através do controle remoto.

Nesses casos, os aparelhos possuem um sistema interno de tutorial guiado, simplificando o processo de instalação da plataforma. Basicamente, o usuário precisa realizar uma série de logins em diversos serviços de streaming.

Chromecast

Uma maneira simples e conveniente de obter o Google TV é através da nova geração de Chromecasts, que já incluem essa solução. Além disso, o dispositivo pode transformar qualquer televisor em uma Smart TV, vindo com um controle remoto incluso na embalagem.

A instalação é simples: basta conectar o Chromecast a uma entrada HDMI compatível e a uma fonte de alimentação externa, que permite funções extras como ligar a TV automaticamente ao transmitir conteúdo. Em seguida, mude a fonte de imagem para a entrada HDMI escolhida e faça o login nos serviços de streaming desejados.

Aplicativos

Se você já possui outras opções de Chromecast ou versões mais antigas, mas ainda quer experimentar o Google TV, há uma alternativa: utilizar o aplicativo oficial da plataforma. Embora não ofereça todos os benefícios do controle remoto e da navegação fluída, esse aplicativo oferece acesso aos serviços de sugestões baseadas em inteligência artificial sem custos adicionais.

Para usar o aplicativo Google TV, basta fazer o download na Play Store (para dispositivos Android) ou na App Store (para dispositivos iOS), configurar os serviços de streaming desejados e, por fim, transmitir a mídia para uma tela compatível.