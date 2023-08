GUIA PRÁTICO com 5 funções do Google Drive que todo mundo deveria conhecer

Para que a sua experiência com os seus documentos on-line seja ainda melhor, preparamos este guia com uma lista de 5 funções do Google Drive que todo mundo deveria conhecer. Acompanhe e saiba mais sobre esse assunto.

5 funções do Google Drive que todo mundo deveria conhecer!

A seguir, listamos 5 funções do Google Drive que todo mundo deveria conhecer para tornar o uso dessa ferramenta ainda mais interessante e produtivo. Não deixe de conferir!

1. Transformar imagens com texto em um documento editável

Sabe quando você tira foto de um trecho de um livro, mas não tem a paciência de reescrever tudo em um documento no computador? Pois bem, o uso da ferramenta de transformar imagens com texto é bastante útil nesses casos.

Basicamente, você só terá que fazer o upload da imagem em questão, solicitando que esse arquivo seja transformado em um documento editável de texto. A partir dessa conversão, você terá acesso ao texto, de fato, sem precisar ficar digitando palavra por palavra. Sem dúvidas, é algo que pode poupar muito tempo, não é mesmo?

2. Extensão para salvar imagens na nuvem

Enquanto navegamos na internet, encontramos uma série de imagens e mídias diferentes. Às vezes, algumas delas podem chamar mais a nossa atenção, fazendo com que nos sintamos com vontade de armazenar isso em algum lugar para, mais tarde, dar uma conferida na imagem novamente.

A boa notícia é que com a extensão do Google Drive para o Chrome, você poderá salvar imagens que encontra por aí diretamente na sua nuvem, formando um verdadeiro álbum de inspiração para ser visitado sempre que necessário.



3. Organização das pastas por cor

Manter a organização das pastas digitais é tão importante quanto cuidar da nossa mesa de trabalho, por exemplo. Nesse cenário, temos a opção de alterar a cor das nossas pastas dentro do Google Drive. Para isso, basta clicar nos três pontinhos, em cima da pasta, e selecionar a formatação de cor desejada.

Essa é uma maneira de deixar tudo visualmente mais organizado e interessante, impedindo que percamos muito tempo procurando uma pastinha importante. Por exemplo, você pode eleger os tons de verde para todas as pastas referente ao seu trabalho, enquanto as pastas em tons de azul podem ter relação com os estudos, e assim por diante.

4. Digitalização por meio do aplicativo para celular

Digitalizar documentos nem sempre é fácil quando usamos apenas a câmera comum do celular. Porém, com o app do Google Drive isso pode ser sanado facilmente. Basicamente, você poderá digitalizar o aplicativo usando sim a câmera do seu dispositivo, mas com o plus de que o aplicativo do Google corrige problemas de iluminação e proporção, deixando o documento muito mais adequado para um PDF, por exemplo.

5. Usar e editar os arquivos estando offline

Por fim, essa é mais uma das funções do Google Drive que todo mundo deveria conhecer: a falta de internet não precisa ser um problema para editar e acessar os seus documentos mais importantes.

Ao selecionar a opção de ter acesso quando você estiver sem internet, você terá o documento praticamente baixado no seu dispositivo, e poderá acessá-lo de forma prática e rápida. Além disso, se fizer algum tipo de edição, esta será sincronizada assim que você se conectar novamente.

Incrível, concorda?