GUIA PRÁTICO de como abrir uma conta do Banco do Brasil pela internet

Precisa aprender como abrir uma conta do Banco do Brasil pela internet? Então, veja nesse artigo um passo a passo simples que vai ajudá-lo a criar sua conta na instituição financeira. Além disso, saiba quais as vantagens de ter uma conta nesse banco.

Os correntistas do Banco do Brasil têm mais comodidade e segurança, porque podem realizar suas operações por meio do aplicativo. Além disso, tem à disposição serviços e produtos BB, como cheque especial, PIX, cartão de crédito, empréstimos, investimentos e muito mais.

Como abrir uma conta do Banco do Brasil pela internet?

Abrir uma conta do Banco do Brasil é mais simples do que você imagina. Dessa forma, confira um passo a passo que vai fazer com que você não precise ir até uma agência bancária.

O primeiro passo é fazer o download do aplicativo “Banco do Brasil: abrir conta”, que está disponível para Android e iOs gratuitamente; Após abrir, clique em produtos para mim e depois selecione a opção conta digital; Em seguida, preencha todos os campos com seus dados pessoais e siga as instruções do app; Na próxima etapa deve confirmar o número do seu celular pelo link que o Banco do Brasil te enviou por SMS; Será solicitado que envie boas fotos de documentos e faça uma selfie. Então, garanta uma boa iluminação para que as informações fiquem fáceis de identificar; Depois você deve cadastrar suas senhas e marcar como ciente nos termos de compromisso; Por fim, deve aguardar até três dias úteis para a confirmação se a instituição aprovou ou não sua conta; Caso seja aprovado, você terá direito a um cartão de débito e também aos serviços essenciais gratuitos.

Esses são os passos básicos para quem busca como abrir uma conta do Banco do Brasil pela internet. Aliás, se você não aguentar esperar os três dias úteis para a confirmação da abertura de sua conta, entre em contato pelo Chatbot do BB e verifique o andamento do processo.

O que é preciso para abrir uma conta no BB pelo aplicativo?

A princípio, vale destacar que a conta criada pelo aplicativo possui todas as funções de uma conta corrente completa. Assim, está disponível para qualquer pessoa física, que tenha nascido no Brasil e ainda resida no país.

É obrigatório que seja maior de idade, incluindo os universitários. Inclusive, vale destacar que a conta não contempla PEPs, que são as pessoas expostas politicamente. Então, se você está dentro dos requisitos, poderá criar sua conta pelo app.

Como já viu no tópico sobre como abrir uma conta do Banco do Brasil pela internet, alguns documentos de identificação serão solicitados. Ou seja, o RG, CPF e a CNH. Ainda destacamos que os validadores automáticos dispensam o envio de comprovantes, como o de renda e o de residência, mas pode ser que o banco solicite o envio posteriormente.



O que é uma conta corrente?

Quando você abre uma conta online, em geral, ela é na modalidade corrente. Ou seja, pode ser movimentada livremente pelo cliente de forma digital. Bem como, por meio de cheques ou cartões, sem precisar de uma intervenção do banco.

É por meio deste tipo de conta que o cliente faz todas as transações, como pagamentos, depósitos, PIXs, aplicações e transferências. Além disso, vale lembrar que essa não é a única modalidade.

Os clientes que sabem como abrir uma conta do Banco do Brasil pela internet, podem escolher entre a conta corrente, universitária ou até mesmo a PJ.

Como abrir uma conta do Banco do Brasil pela internet e as vantagens

Saber como abrir uma conta do Banco do Brasil pela internet traz muitas vantagens aos usuários. Por exemplo, com esse método não é preciso se deslocar até uma agência bancária para realizar a abertura.

Outro fator que merece destaque é que muitas vezes os bancos possuem longas filas. Então, ao optar pelo método online, você faz na hora que quiser e de onde estiver sem precisar aguardar em filas.

É claro que muitos usuários ainda tem dúvidas sobre a segurança desses processos, mas pode ficar tranquilo, porque o Banco do Brasil garante toda a integridade da ação e também das duas informações pessoais.

O único ponto de atenção é garantir que está usando o aplicativo oficial do Banco do Brasil. Portanto, faça o download apenas pelas lojas oficiais, como o Play Store e Apple Store.