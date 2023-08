GUIA PRÁTICO para receber o Bolsa Família morando SOZINHO

Recentemente, uma série de pentes-fino do Governo têm trazido dúvidas sobre como é possível receber o Bolsa Família morando sozinho, uma vez que, por conta dessas exclusões frequentes, as pessoas têm acreditado que famílias unipessoais não têm mais direito de receber.

Entretanto, não é bem assim que funciona. Inclusive, neste texto nós reunimos uma série de informações sobre esse assunto. Não deixe de conferir!

Afinal, quem mora sozinho ainda pode receber o Bolsa Família?

Antes de qualquer coisa, é importante deixarmos claro que, sim, é possível receber o Bolsa Família morando sozinho. Acontece que as milhares de exclusões que vêm acontecendo têm relação com irregularidades nos cadastros dessas pessoas. Isso porque, de forma mal intencionada, alguns beneficiários têm se cadastrado como família unipessoal, ou seja, de uma pessoa só, quando, na realidade, mora com outros indivíduos que fazem o mesmo tipo de cadastro.

Na prática, essa manobra faria com que cada família acabasse recebendo muito mais no fim do mês, pois o pagamento do valor cheio seria feito para cada membro familiar. A consequência disso seriam custos elevados para o Governo e o impacto na possibilidade de haver a aprovação de novas famílias no programa.

Entretanto, se o indivíduo realmente mora sozinho e não recebe mais do que meio salário mínimo por mês, ou seja, R$ 660, ele estará apto para receber o benefício do Governo. E para isso acontecer, é necessário fazer a sua inscrição, como apresentamos no próximo tópico.

Passo a passo para solicitar o Bolsa Família

Caso você esteja dentro dos requisitos do programa e realmente more sozinho, saiba que é possível se cadastrar para receber o Bolsa Família mensalmente. Confira o passo a passo:

1. Inscrição no CadÚnico



O ponto de partida para poder receber o benefício social é fazer o seu cadastro no CRAS mais próximo de sua casa. Esse cadastro é feito no CadÚnico, um programa do Governo que tem com objetivo monitorar milhões de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade. Dessa maneira, torna-se possível criar programas sociais alinhados às necessidades do povo.

Sendo assim, você precisa levar seus documentos pessoais, como RG e CPF, comprovante de renda e de residência, e fazer o seu cadastro diretamente no CRAS.

2. Assinatura do Acordo de Responsabilidade

Quando um indivíduo declara que vive sozinho e que deseja receber os benefícios sociais do Governo, ele precisa assinar o chamado Acordo de Responsabilidade. Esse acordo está associado ao fato de você estar realmente declarando informações verdadeiras. Afinal, caso esteja omitindo que outras pessoas moram com você, mais tarde isso poderá ser cobrado judicialmente, já que você declarou que todos os seus dados são reais.

3. Análise dos documentos e liberação do benefício

Por fim, todos os seus dados e informações serão avaliados para que seja possível incluir o seu nome no programa Bolsa Família. Seguidamente, quando houver a inclusão, você já poderá iniciar o recebimento do benefício, de acordo com as suas características. Por exemplo, se você mora sozinha e é gestante, poderá receber o adicional de R$ 50 mensais, além dos R$ 600 que já são pagos.