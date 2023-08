Guidoni ABRE VAGAS em DUAS REGIÕES do país

Confira quais são os postos de trabalho e como se candidatar!

A Guidoni, empresa que é um dos principais players mundiais no segmento de rochas naturais para revestimento, está com ótimas vagas de emprego disponíveis no mercado. Dessa forma, antes mesmo de falar mais sobre o grupo, veja a lista de oportunidades em aberto:

Analista Contábil Pleno – Vitória – ES – Contabilidade;

Operador (a) de Equipamentos Móveis II – Santa Rita do Itueto – MG – Produção;

Analista de Inteligência e Planejamento Comercial Júnior – Vitória – ES – Atendimento;

Analista Contábil Pleno – Vitória – ES – Contabilidade;

Analista de Tecnologia da Informação Sênior – São Domingos do Norte – ES – Sistemas Integrados;

Analista de Tecnologia da Informação Sênior – Vitória – ES – Sistemas Integrados;

Operador de Extração – Santo Antônio do Grama – MG – Produção;

Operador de Extração – Miranda – MS – Produção;

Assistente Administrativo – Santa Rita do Itueto – MG – Administração Geral;

Operador (a) de Extração – Bodoquena – MS – Produção;

Assistente Administrativo – Itueta – MG – Administração Geral;

Mecânico de Máquinas Pesadas – São Domingos do Norte – ES – Manutenção de Maquinaria;

Mecânico (a) Geral – São Domingos do Norte – ES – Tornearia.

Mais sobre a Guidoni

Sobre a Guidoni, podemos frisar que a empresa traz a expertise de mais de 25 anos no mercado de extração e beneficiamento de pedras naturais.

Presente em 70 países e 5 continentes, conta com mais de 100 mil m² de planta industrial no Brasil e na Espanha, com a produção mensal de 230 mil m² de chapas de granito e quartz.

São 40 jazidas próprias para extração, duas indústrias de quartz, no Brasil e na Espanha, e dois centros de distribuição, no Brasil e na Itália, garantindo seu lugar como o maior exportador de granitos da América Latina.

Como enviar o seu currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



