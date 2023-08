Gwyneth Paltrow oferece casa de hóspedes na Califórnia para alugar no Airbnb, incluindo convite para jantar exclusivo

Gwyneth Paltrow recentemente foi à mídia social para revelar que está disponibilizando sua casa de hóspedes, aninhada no quintal de sua mansão em Montecito, Califórnia, para alugar via Airbnb.

Enquanto paltrow e seu marido Brad Falchuk habitam a mansão principal, a casa de hóspedes está longe de ser modesta e convenientemente situada nas proximidades da residência principal.

Os hóspedes que optarem por ficar lá também terão acesso a uma piscina compartilhada. Todo o imóvel está avaliado em cinco milhões de euros.

Em seu Instagram, paltrow compartilhou um post mostrando o interior da casa de hóspedes que ela está oferecendo para alugar. Ela convida com entusiasmo outras pessoas para experimentar uma noite de estadia.

mansão elegante

Aninhado em um cenário natural que se conecta perfeitamente com a deslumbrante piscina da mansão da atriz, a casa de hóspedes é adornada em elegantes tons de branco e marrom.

Gwyneth Paltrow aluga sua casa de hóspedes na Califórnia e um jantar com ela no Airbnb

Oferece comodidades como adega e banheiro completo com banheira de hidromassagem relaxante.

“A solidão é uma condição humana, mas nos últimos anos, o aumento do isolamento e nossa falta de comunidade tornaram nossas vidas ainda mais fragmentadas”, escreveu ela no Instagram.

“O Airbnb teve a brilhante ideia de fazer algo para tornar o mundo um pouco menos solitário, e é por isso que estou convidando você para passar uma noite na minha pousada em Montecito.”

Embora o custo do aluguel desta morada exclusiva ainda não tenha sido divulgado, Paltrow compartilhou que as reservas serão abertas a partir de 15 de agosto, com estadias disponíveis a partir de 9 de setembro.

Notavelmente, a casa de hóspedes pode acomodar no máximo duas pessoas, que terão a notável oportunidade de jantar com a própria celebridade.