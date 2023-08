Haddad apresenta o plano de transformação ecológica para acelerar crescimento econômico

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou recentemente o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), conhecido como Novo PAC, que tem como objetivo impulsionar o crescimento econômico do Brasil.

O programa prevê um investimento de R$ 1,7 trilhão nos estados do país, visando aumentar a geração de emprego e renda, reduzir as desigualdades sociais e regionais, além de promover a sustentabilidade ambiental.

Um programa de parcerias para o crescimento sustentável

O Novo PAC representa um esforço conjunto entre o governo federal, estados, municípios, setor privado e movimentos sociais para impulsionar o desenvolvimento econômico do país de forma sustentável. O programa fortalece o diálogo e a parceria entre esses agentes, visando a transição ecológica, a reindustrialização e o desenvolvimento com inclusão social.

De acordo com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o crescimento econômico e a geração de riqueza devem estar alinhados com a sustentabilidade ambiental. Ele ressalta que o Brasil é reconhecido como exemplo mundial em energia limpa e que é possível aumentar a produção industrial e agrícola sem gerar mais carbono ou destruir a mata.

Nesse sentido, o Novo PAC surge como uma oportunidade histórica para tornar o Brasil uma potência sustentável.

Plano de Transformação Ecológica

Durante o lançamento do Novo PAC, o ministro Fernando Haddad apresentou os aspectos do Plano de Transformação Ecológica, que tem como objetivo promover mudanças estruturais na economia e meio ambiente do Brasil. O plano foi coordenado pelo Ministério da Fazenda, com a contribuição decisiva e envolvimento direto de outros ministérios.

Haddad ressaltou a importância do desenvolvimento sustentável para o país e destacou a aliança estratégica entre os Ministérios da Fazenda e do Meio Ambiente. Ele enfatizou que o Brasil, devido às suas particularidades geopolíticas e geoambientais, precisa unir desenvolvimento e sustentabilidade. Essa união é o segredo para impulsionar um ciclo de desenvolvimento que esteja em harmonia com a preservação ambiental.

Desafios Climáticos e Econômicos



O ministro Haddad salientou que o Brasil enfrenta as maiores temperaturas do planeta e que as consequências das alterações climáticas afetarão diretamente a forma como as pessoas vivem. Nesse sentido, o Plano de Transformação Ecológica vai além da transição energética e substituição de combustíveis fósseis por energias renováveis. Ele propõe uma nova forma de pensar, governar, empreender, viver e agir ecologicamente, buscando conciliar o desenvolvimento econômico e social com a preservação ambiental.

O Plano de Transformação Ecológica amplia os significados da chamada economia verde e leva em consideração as particularidades do Brasil, um país marcado por profundas desigualdades sociais. Haddad destaca a importância de unir o Brasil no combate ao desmatamento, aquecimento global e alterações climáticas, ao mesmo tempo em que se busca gerar empregos de qualidade para a população.

Principais Medidas do Plano

Durante o evento de lançamento do Novo PAC, foram apresentadas as principais medidas do Plano de Transformação Ecológica. Entre elas, destacam-se:

Criação do mercado regulado de carbono: essa medida busca incentivar a redução das emissões de gases de efeito estufa, através da precificação do carbono e da criação de um mercado para negociação de créditos de carbono. Emissão de títulos soberanos sustentáveis: essa iniciativa visa captar recursos no mercado financeiro internacional para financiar projetos e ações que promovam a sustentabilidade ambiental e social. Criação de uma taxonomia sustentável nacional: essa medida busca estabelecer critérios e classificações que permitam identificar quais atividades econômicas são ambientalmente sustentáveis, facilitando a tomada de decisões e o direcionamento de investimentos. Reformulação do fundo clima: essa ação visa direcionar recursos do fundo para financiar atividades que envolvam inovação tecnológica e sustentabilidade, contribuindo para o desenvolvimento de soluções ambientais e a geração de empregos qualificados.

Ademais, com o Novo PAC, o Plano de Transformação Ecológica busca acelerar o crescimento econômico do Brasil, combatendo a degradação do meio ambiente e promovendo a distribuição de renda, a produção de conhecimento e a geração de empregos de qualidade.

Essa proposta coloca o Brasil em destaque no cenário mundial, posicionando-o como um modelo de país para um novo mundo, que busca o desenvolvimento sustentável em harmonia com a preservação ambiental.