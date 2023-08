Hall da Fama do Futebol Profissional: O Jogo do Hall da Fama da NFL é um jogo de pré-temporada?

TA nova temporada da NFL está quase chegando e parecerá ainda mais próxima quando o Jogo do Hall da Fama do Futebol Profissional começar na quinta-feira, 3 de agosto.

Este é o primeiro jogo da pré-temporada, e colocará o Jatos de Nova York contra o Cleveland Browns.

Aaron Rodgers reage ao New York Jets estar em Hard KnocksTW / @vernKPIX

É normal que o jogo do Hall da Fama da NFL apresente dois times com um ex-jogador que está prestes a ser consagrado no Hall da Fama do Futebol Profissional.

É o caso das franquias deste ano, já que Darrelle Revis e Joe Thomas estão entrando no Hall da Fama do Futebol Profissional, junto com Zach Thomas, DeMarcus Ware, Ronde Barber, Joe Klecko, Chuck Howley, Ken Riley e Don Coryell.

O jogo do Hall da Fama da NFL é um jogo de pré-temporada?

Muitas pessoas não têm certeza se o jogo do Hall da Fama da NFL faz parte da programação de pré-temporada da NFL e a resposta é que sim, como é o primeiro jogo de pré-temporada do ano novo.

Houve apenas três exceções em que o jogo do Hall da Fama da NFL não foi jogado e não foi a primeira partida da pré-temporada.

Eles foram em 2011, quando o jogo do Hall of Fame foi cancelado devido a um bloqueio da NFL, em 2016, quando o Hall of Fame foi cancelado devido às más condições do campo, e em 2020, quando o Hall of Fame não pôde ser realizado porque da pandemia do coronavírus.

A cada dois anos desde 1962, tem sido realizada e a edição mais recente viu o Las Vegas Raiders derrotar o Jacksonville Jaguars 27-11 em 2022.

Qual é o objetivo do jogo Hall of Fame?

Para entender as origens e os motivos do jogo Hall of Fame, é preciso recuar até 1962, quando aconteceu a primeira edição dessa pré-temporada, com quase 16.000 torcedores assistindo a um empate por 21 a 21 entre os Gigantes de Nova York e Cardeais de São Luís.

Esse jogo foi realizado para comemorar o início da construção do Hall da Fama em Canton, Ohio, com a inauguração oficial desse prédio em 1963.

Desde então, é tradição que o Jogo do Hall da Fama seja realizado durante a Semana de Consagração do Hall da Fama.