Hall of Fame Game: Browns afastam Jets, mas Wilson mostra vislumbres para Nova York

Zach Wilson mostrou que pode se mover Nova Iorqueofensa de como um zagueiro reserva, mas o Jatos deu o pontapé inicial Aaron Rodgers Era com uma derrota por 21-16 para o Cleveland Browns na noite de quinta-feira no Hall da Fama jogo.

Foi uma batalha de novatos e reservas, pois ambas as equipes descansaram seus titulares no NFLjogo inaugural de 2023.

Houve uma falha notável na noite de abertura como uma queda de energia em Estádio Tom Benson causou um atraso de cerca de 20 minutos entre o terceiro e o quarto tempo.

marrons zagueiro novato Dorian Thompson-Robinson reuniu os Browns com um par de touchdowns no segundo tempo. Thompson-Robinsonuma escolha de quinta rodada, lançou um passe TD de 22 jardas para Austin Watkins Jr. faltando 9:33 para colocar Cleveland à frente.

Saleh feliz com exibição de Wilson

Wilsoncujas lutas como titular nas últimas duas temporadas enviaram o Jatos em uma missão QB que eventualmente os levou Rodgers via comércio de Baía Verde em abril, teve alguns momentos positivos durante suas três séries.

Em seu aniversário de 24 anos, a segunda escolha geral no draft de 2021 foi 3 de 5 passando por 65 jardas. Wilson fez o primeiro placar do jogo com uma conclusão de 57 jardas para o wide receiver Malik Taylor.

treinador de jatos Robert Saleh ficou satisfeito com o desempenho de Wilson.

“Achei que ele fez um ótimo trabalho no ataque”, disse Saleh no intervalo. “Ele teve um go-ball muito bom no lado esquerdo. Achei que ele fez um trabalho muito bom para nós, na primeira vez.”

Greg Zuerlein chutou gols de campo de 54, 44 e 53 jardas e Israel Abanikanda teve uma corrida de touchdown de 10 jardas para os Jets.

Demetric Felton Jr. teve uma corrida TD de 10 jardas para Clevelandsua fuga saltou por Thompson-RobinsonBloco de vedação na borda.

Aaron Rodgers assistindo e esperando

Rodgers era um espectador de alto nível.

O quatro vezes MVP assistiu da linha lateral vestindo preto Jatos equipamento e um fone de ouvido, dando-lhe mais a aparência de um assistente técnico do que de um zagueiro estrela. Na quarta-feira, Rodgers visitou o Hall da Fama e viu de perto um local onde um dia ele será consagrado.

Antes disso, ele deveria retornar Nova Iorqueda franquia para a glória.

O jogador de 39 anos não deve jogar nesta pré-temporada – ele não joga desde 2018 – e disse no início desta semana que os próximos treinos conjuntos contra Baía de Tampa e Carolina irá ajudá-lo a se preparar para a abertura da temporada de 11 de setembro contra Búfalo.

O marrons zagueiro sentado Deshaun Watsonque como Rodgers, espera fazer grandes coisas em seu segundo ano com Cleveland.

Watson foi 3-3 depois de retornar de sua suspensão de 11 jogos em 2022 por violar o NFLpolítica de conduta pessoal de depois que ele foi acusado por duas dezenas de mulheres de assédio sexual e agressão durante sessões de massagem terapêutica enquanto ele jogava pelo Houston.

Você tem que dizer começou para os Browns e jogou o primeiro tempo, acertando 7 de 12 para 49 jardas com um passe TD e uma interceptação. Thompson-Robinson terminou 8 de 11 para 82 jardas.

ato de classe

Como as duas equipes formaram um túnel próximo ao meio-campo, o Hall da Fama classe foi introduzida antes do pontapé inicial.

Claro que a maior ovação foi para o ex- marrons enfrentar Joe Thomasque acenou para os milhares de Cleveland fãs de embalagem Estádio Tom Benson. Thomas certamente terá uma recepção estrondosa na cerimônia de posse de sábado.

Novo homenageado DeMarcus Ware cantou o hino nacional.

caixa de equipamento

Ambas as equipes deram uma olhada em seus respectivos tackles maciços.

Nova Iorquede Mekhi Becton jogou pela primeira vez desde a abertura da temporada de 2021. Tem sido um longo caminho de volta para o 6 pés-7 Becton, que passou por várias cirurgias no joelho direito. Ele emagreceu para 350 libras depois de inclinar a balança para 400.

Cleveland novato Dawand Jonesapenas um pouco maior que Becton em 6-8, 374, se manteve durante todo o jogo.

Tributo marrom

Mais de duas dúzias de membros do Hall of Fame, a maioria vestindo suas jaquetas douradas, compareceram a uma homenagem no início do dia para o lendário marrons correndo de volta Jim Brownque morreu em maio.

Marrom foi lembrado por suas realizações no futebol e muito mais.

Antigo corvos Zagueiro Ray Lewis fez os comentários mais apaixonados sobre Brown, que se tornou seu mentor.

“Ele se tornou um pai para os órfãos, deu esperança quando não havia esperança”, disse Lewis. “Eu nunca conheci uma pessoa melhor.”

Os Browns usaram decalques “32” – o número de Brown – em seus capacetes pela primeira vez.

Lesões

Jatos: LIBRA Hamsa Nasirildeen (pescoço) deixado depois de ser ferido Nova Iorqueprimeira série defensiva de e não voltou. … CB Brandin Echols (quadril) e LB Chazz Surratt (coxa) foram descartados após o intervalo. SurrattA interceptação de no primeiro tempo configurou o TD de Nova York. … LIBRA Maalik Hall saiu na quarta com uma lesão não revelada.

marrons: WR Daylen Baldwin (coxa) saiu no primeiro tempo. Ele foi alvo uma vez. … CB Tom Graham Jr. (tornozelo) não jogou no segundo tempo.