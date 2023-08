Hall of Famer Dwyane Wade escolhe seu favorito entre seus 3 campeonatos da NBA

Afaz parte do Hall da Fama do Basquete cerimônia, temos quatro estrelas da NBA que estão sendo empossadas entre os 12 novos membros. A cerimônia está acontecendo no Naismith Memorial Basketball Hall of Fame em Springfield, Massachusetts. Este é o lugar onde o esporte foi inventado por James Naismithback em 1891. Uma das estrelas da NBA que está recebendo esta homenagem será Dwyane Wade, também conhecido como o filho favorito de Miami. Durante sua carreira no Miami Heat, Wade ganhou três campeonatos da NBA com dois deles jogando lado a lado com Lebron James.

O anel de campeonato da NBA favorito de Dwyane Wade

Mas antes da cerimônia que será transmitida pela NBA TV neste sábado, 12 de agosto, às 20h ET. Dwyane Wade foi questionado sobre qual de seus três campeonatos ele mais valoriza. Embora ele fizesse parte daquele super time letal ao lado de LeBron James e Chris Bosh, Wade gostava muito mais quando era o protagonista principal da história. As finais da NBA de 2006 foram a série mágica de Dwyane Wade contra de Dirk Nowitski Dallas Mavericks, que também foi indicado ao Hall da Fama este ano. Wade teve média de 28,2 pontos por jogo na série e foi o MVP das Finais. Ele teve uma média de 10 pontos a mais que Shaquille O’Neal.

Falando ao Miami Herald antes da cerimônia, Wade foi questionado sobre qual de seus três campeonatos tem mais significado para ele. Ele disse: “É o primeiro e individualmente tive muito a ver com isso. Nem todo mundo tem os mesmos objetivos … Eu queria ser conhecido como um campeão … Não importa o que acontecesse pelo resto da minha carreira , marquei esse da minha lista e também o fiz como ator principal. Isso significou algo para mim. Todas as coisas que eu sabia sobre o jogo, você tinha que ser um ator principal para estar nesta classe que eu Estou dentro agora. Portanto, 2006 definitivamente será o meu filho favorito de todos os meus troféus.”