Hamilton ‘ataca’ a FIA sobre inclusão de gênero: Só há homens…

Lewis hamilton está mais uma vez no centro das atenções fora do F1 acompanhar.

Ao longo de sua carreira, o piloto britânico provou ser muito mais do que apenas um piloto.

O homem da Mercedes não hesitou em se manifestar contra o atual infeliz quadro regulatório da FIA.

Com a Liberty Media apoiando a F1 Academy e pilotos femininas provando seu valor, Lewis é rápido em criticar o modelo atual.

O ex-campeão mundial “não está totalmente surpreso” com a forma como a Fórmula 1 escolheu seguir em termos de inclusão de gênero. hamilton diz que o problema tem sido “desde que entrei nas corridas”. E já se passaram 16 anos desde então.

O problema reside no fato de que no marco regulatório da FIA, as regras ainda definem o termo “piloto” como um gênero masculino e não como um termo epiceno, ou seja, que engloba também o gênero feminino. Um problema que não existe em outras competições similares como MotoGp ou FIM.

“Só houve homens desde que cheguei aqui. Na verdade, não demos importância suficiente ao problema, mas definitivamente não é animador ouvir isso”, conclui hamilton sobre esse tipo de incongruência em torno da Fórmula 1.

Alternativas para a Academia de F1

Danica Patrickex-piloto da NASCAR e da IndyCar, também deu sua opinião sobre o caminho que as mulheres precisam seguir para competir na F1.

Academia F1

“Muitas pessoas querem dirigir, correr e treinar com os melhores, porque você também fica mais forte. Se você está em outra categoria, isso pode afetar sua saúde mental e não se esforçar para explorar onde estão seus limites”, Danica disse Sky Sports.

A vencedora da Indy propõe novas formas de saber se uma mulher pode ou não competir ao mais alto nível: “Temos de fazer os testes certos e depois poderemos ver se uma mulher é suficientemente rápida e se não deve haver um próximo passo à frente. Danica não há dúvida, as mulheres “devem competir com os homens”.