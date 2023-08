HBO cancela ‘The Idol’, o programa mais polêmico de 2023

BEm junho, ‘The Idol’ estreou mundialmente na HBO Max. O novo programa de TV de Sam Levinsoncriador de ‘Euphoria’, estrelou O fim de semana e Lily-Rose Depp.

A série gerou muita polêmica devido ao seu conteúdo e enredo sexual desde o momento em que estreou. Como resultado, a plataforma decidiu cancelar o show.

“Depois de muita reflexão e consideração, a HBO, assim como os criadores e produtores, decidiram não avançar com uma segunda temporada”, disse um porta-voz da HBO em comunicado na terça-feira.

“The Idol foi um dos programas originais mais provocativos da HBO e estamos satisfeitos com a forte resposta do público.”

O Idol recebeu muitas críticas

A série de cinco partes viu Lily-Rose Depp interpretar uma estrela pop no estilo Britney. Depois de se apaixonar por um líder de culto e dono de uma boate interpretado por The Weekend, o show mergulha nos bastidores da indústria musical.

Embora o show tenha sido muito aguardado, ele recebeu resistência após sua primeira exibição no Festival de Cinema de Cannes.

Apelidado por alguns de abusivo e pornográfico, a polêmica parecia seguir o show. O primeiro diretor saiu quando cerca de 80% do filme estava concluído, segundo a Rolling Stone, com uma fonte dizendo que o ambiente de produção era caótico.

Quanto ao programa em si, a crítica da Variety criticou seu uso de degradação e sofrimento: “Não deveria ser necessário degradação e sofrimento para tornar Jocelyn mais forte. O público de ‘Euforia’ não ficará muito surpreso com a forma vergonhosa como (Levinson) trata o personagem de Depp , já que ela e o programa parecem presos sob o controle de The Weeknd.

CNN Brian Lowry afirmou que a HBO “acabou com uma ‘Showgirls’ ridiculamente ruim para os nossos tempos, trazendo sua série de sucessos dramáticos excelentes (veja ‘Succession’, ‘The White Lotus’ e ‘The Last of Us’) a uma parada abrupta e visível. “