Heck of a Morning: consequências do UFC 291, o futuro de Tony Ferguson; Além disso, Kenny Florian se junta ao show

O UFC 291 foi um evento onde os altos foram extremamente altos e os baixos foram muito baixos, mas há muito o que descompactar do pay-per-view do último sábado, incluindo para onde Tony Ferguson vai agora após sofrer sua sexta derrota consecutiva.

Em uma nova edição do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, responde às perguntas dos ouvintes nas redes sociais e discute a derrota por finalização de Ferguson para Bobby Green, e se o UFC permitisse que ele fizesse mais uma luta, quem seria o adversário ideal? ser. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem a vitória de Alex Pereira sobre Jan Blachowicz e este último sugerindo que ele foi roubado pelos juízes, a vitória do título BMF de Justin Gaethje e qual confronto seria mais interessante para Gaethje quando ele lutasse o vencedor de Islam Makahchev x Charles Oliveira 2, o taxa de compra potencial para Jake Paul vs. Nate Diaz, Jamahal Hill explodindo no MMA Fighting Global Rankings e muito mais.

Além disso, o comentarista do PFL Kenny Florian junta-se ao programa para ver o evento PFL Playoffs de sexta-feira, fala sobre a agência livre de Derrick Lewis e uma possível revanche com Francis Ngannou no PFL, Paul x Diaz e as chances de uma segunda luta acontecer no MMA, e uma possível fusão com o Bellator.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

