Heck of a Morning: O que vem a seguir para Nate Diaz depois da luta contra Jake Paul?

Nate Diaz pode ter perdido a luta, mas certamente parecia que ele venceu a noite em Dallas após sua luta de boxe de 10 assaltos com Jake Paul. Após sua primeira luta de boxe profissional, e seu estoque permanecendo bastante alto, para onde o nativo de Stockton irá a seguir, e será uma revanche contra Paul no MMA?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck dá sua opinião sobre a semana de luta Paul x Diaz, onde Diaz vai a partir daqui, o que pode ser necessário para o PFL marcar uma revanche de MMA e a possibilidade de uma Retorno do UFC. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem a vitória de Cory Sandhagen sobre Rob Font no UFC Nashville, a foto do título do peso-galo, as esperanças de título de Tatiana Suarez após sua vitória sobre Jessica Andrade, Conor McGregor twittando (e apagando) uma tempestade nos últimos dias, o de McGregor comenta sobre o esfriamento do UFC em uma luta com Michael Chandler, e mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.