Heck of a Morning: Para onde vai o peso-galo se Sean O’Malley vencer o título no UFC 292?

Sean O’Malley terá a oportunidade de conquistar o ouro do UFC neste sábado, quando enfrentará o campeão peso galo Aljamain Sterling na luta principal do UFC 292 em Boston. Se O’Malley conseguir a reviravolta, a divisão vira de cabeça para baixo?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute como os matchmakers do UFC poderiam proceder caso O’Malley ganhasse o título, quem tem mais pressão sobre eles entre Sterling e O’Malley, e muito mais. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem o co-evento principal entre Zhang Weili e Amanda Lemos pelo título peso-palha, o retorno de Chris Weidman contra Brad Tavares voando sob o radar, as esperanças de título de Khalil Rountree nos meio-pesados ​​e muito mais.

