Heck of a Morning: Reação à conquista do título de Sean O’Malley – e por que as coisas podem ficar realmente estranhas aos 135

Sean O’Malley é o campeão mundial peso galo do UFC após nocautear Aljamain Sterling no segundo round da luta principal do UFC 292, em Boston. Embora Aljamain Sterling queira uma revanche muito merecida e Merab Dvalishvili queira sua oportunidade, provavelmente nada disso acontecerá com a rivalidade de longa data com Marlon Vera no centro das atenções – o que pode ser o início de uma nova era aos 135 anos.

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, reage à conquista do campeonato de O’Malley, ao seu status de superstar e por que a meritocracia pode estar fora da janela no futuro próximo. Além disso, os tópicos incluem para onde Sterling vai a partir daqui e como ele poderia realisticamente se encontrar em outra luta pelo título, ou conseguir uma segunda chance com O’Malley, onde a mudança de título deixa Dvalishvili, Henry Cejudo, Cory Sandhagen, Petr Yan e outros, UFC 293 em Sydney encabeçado por Israel Adesanya x Sean Strickland pelo título dos médios, Mayra Bueno Silva anunciando que foi reprovada em um teste de drogas decorrente de sua vitória por paralisação sobre Holly Holm e muito mais.

