Heck of a Morning: Será que Logan Paul vs. Dillon Danis realmente vai acontecer?

O mundo dos esportes de combate pareceu um pouco surpreso quando foi anunciado que Logan Paul enfrentaria Dillon Danis em uma luta de boxe em outubro. Depois que Danis desistiu de sua luta agendada contra o KSI, essa luta acontecerá conforme programado?

Em uma nova edição do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, reage ao cartão amarelo e explica por que acredita que a luta vai acontecer. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem a explicação de Dana White sobre não pagar a Stephen Thompson o dinheiro do show, as apostas no evento principal do UFC Vegas 78 entre Rafael dos Anjos e Vicente Luque, Israel Adesanya x Sean Strickland, as chances do Bellator 300 ser o evento final sob o atual regime de propriedade, Derrick Lewis assinando novamente com o UFC após um período incrivelmente curto de agência gratuita, os irmãos Paul aparentes brigas, Abdoul Abdouraguimov assinando com o PFL e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.