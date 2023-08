Heidi Klum compartilha hábitos alimentares no Instagram e confessa comer apenas 900 calorias por dia

Heidi Klum, que atualmente é uma das apresentadoras do “América têm talento” passou Histórias do Instagram interagir com os fãs em um Sessão de perguntas e respostas onde ela revelou alguns detalhes sobre seu atual hábitos alimentares.

>

Klum foi sincero no IG Stories

O 50 anos formar Modelo de capa de maiô SI disse a ela mais do que 11,3 milhões fãs que ela só tem uma ingestão calórica de 900 calorias por dia. A quantidade diária recomendada para adultos médios é 2.000 calorias.

Além disso, Klum disse que ela café da manhã com poucas calorias geralmente consiste em três ovos escalfados em caldo de galinha quente.

Mas as coisas não pararam por aí, um seguidor se atreveu a perguntar qual era seu peso atual, ao que o ex- Anjo da Victoria’s Secret respondeu abertamente postando um pequeno vídeo de seus pés em uma balança digital que dizia 137,4 libras.

Os hábitos saudáveis ​​de Klum

O mãe de trêsque sempre falou sobre cuidar do corpo tendo Hábitos alimentares saudáveisconfessou no passado que nunca comeu depois 20h e fazer pequenas refeições todos os dias 3 horas.

O modelo alemãoque se manteve em perfeita forma ao longo de sua trajetória profissional, é defensora da alimentação limpa.

Em um recente Postagem no Instagramela incentivou seus seguidores a se alimentarem de maneira saudável durante as férias em Capri, Itáliacompartilhando fotos posando com um prato de frutas e salada e legendando sua postagem dizendo “Certifique-se de comer suas frutas e …..” junto com uma série de emojis de frutas e vegetais.