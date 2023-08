Helmut Marko se junta a Fernando Alonso e Max Verstappen em protesto

Helmut Marko é o último nome a questionar as mudanças propostas nas regras da F1 para 2026.

A FIA está procurando tornar os carros mais leves e menores nessa época. No entanto, o Red Bull conselheiro não entende como a evolução dos monopostos não resultou em circuitos que possam acomodá-los.

“Já temos carros que se aproximam do nível dos carros esportivos em termos de peso e tamanho. Mas os circuitos ainda são os mesmos. Teríamos que alargá-los (os circuitos) todos em um metro para acompanhar o desenvolvimento do monolugares”, explicou Marco para o Automobilismo Total.

Estas declarações estão muito de acordo com Fernando Alonso‘areia Max Verstappen‘s comentários sobre o tamanho dos carros.

“Todas as soluções devem girar em torno desse problema. Os carros precisam ficar mais leves e menores novamente”, disse. Marco enfatizou sobre os novos monolugares.

O problema está nas novas regras. É difícil entender como as equipes vão tornar os carros mais leves se “precisam de 30 litros de combustível só para carregar a bateria”, acrescentou.

Checo Prez dirigindo o RB-7 em Madri, um carro menos pesado que os atuais.

Além disso, Marco acredita que esta questão também deve estar relacionada à segurança do motorista. No momento, existem algumas preocupações.

“O peso é um risco. O acidente em Silverstone que Max Verstappen teve em 2021 poderia terminar de forma muito diferente com uma bateria tão pesada”, disse Marco.

Discussões sobre os regulamentos de 2026

Marco é uma figura bem conhecida no paddock. O austríaco não tem medo de falar o que pensa e as discussões sobre os novos regulamentos de motores não seriam uma exceção.

“Frédéric Vasseur continua seu caso de amor com Este é o Wolffentão há pouco alinhamento com Ferrari no momento”, explicou ele quando se trata de Red Bullda posição em relação às outras equipes.

Horner, Jim Farley (CEO da Ford), Verstappen, Checo e Ricciardo.CORRIDA RED BULL

Ele também não hesita em atacar outro fabricante de motores como Renaultsobre o qual diz que “não sabem o que fazem”.

Quanto a Red Bullparece que a equipe está indo na direção certa graças à colaboração com Ford.

“Temos os melhores quando se trata de motores de combustão. E temos duas mentes muito brilhantes no lado elétrico”, Helmut diz com confiança, olhando para 2026.

Por enquanto, Red Bull estão focados em garantir o título deste ano.