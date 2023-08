Hertz Farmacêutica está EM BUSCA de colaboradores

A Hertz, empresa que está hoje entre as 10 maiores indústrias farmacêuticas de MIP (medicamentos isentos de prescrição médica) de capital nacional, está com ótimas vagas de emprego abertas no Sul do país. Desse modo, antes de falar mais sobre, conheça a lista de vagas abertas:

Técnico de Manutenção (Utilidades) – Porto Alegre – RS – Manutenção em Geral;

Auxiliar de Movimentação – Produção – Porto Alegre – RS – Produção;

Técnico (a) de Estabilidade – 2 Turno – Porto Alegre – RS – Química;

Assistente de Controle de Qualidade – Porto Alegre – RS – Controle de Qualidade;

Analista de Relações Trabalhistas Sênior – Porto Alegre – RS – Departamento Pessoal;

Analista de Novos Negócios – Inovação – Porto Alegre – RS – Categoria / Marca;

Assistente Administrativo de Manutenção – Porto Alegre – RS – Administração Geral;

Operador (a) de Máquinas – Porto Alegre – RS – Operador de Máquinas;

Assistente de Comunicação – Design – Porto Alegre – RS – Editoração;

Designer – Porto Alegre – RS – Marketing;

Banco De Talentos – Exclusivo Pessoas Com Deficiência – Porto Alegre – RS.

Mais sobre a Hertz Farmacêutica

Sobre a Hertz, é importante destacar que estamos falando de uma companhia que conta com um portfólio de mais de 60 marcas e 180 apresentações, atuando nos segmentos MIP, fitoterápicos, suplementos, alimentos, cosméticos, dermocosméticos, medicamentos com prescrição médica e produtos para a saúde.

A Hertz possui uma moderna unidade industrial em Porto Alegre (RS), que atende aos padrões internacionais de qualidade. Atualmente conta com quatro centros de distribuição: em Cotia (SP), em Contagem (MG), em Serra (ES) e um quarto em Porto Alegre (RS).

Através da rede de distribuidores e representantes, a empresa está presente em mais de 50.000 pontos de venda em todo Brasil. Além disso, a Hertz preza pela inovação e mantém uma média de 10 produtos lançados por ano, entrando em novas categorias e renovando seu portfólio periodicamente, como parte de uma agressiva estratégia de crescimento.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas da Hertz já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.