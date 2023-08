Historiador afirma que Obama ‘fantasia repetidamente sobre fazer amor com homens’

Historiano David Garrowconhecido por elaborar a extensa biografia de 1.472 páginas intitulada ‘Rising Star: The Making of Barack Obama’, revelou que o ex-presidente dos EUA, em várias ocasiões, nutriu fantasias de se envolver em encontros íntimos com homens.

Esta afirmação notável foi trazida à tona em uma entrevista realizada com Garrow by Tablet.

“Então, quando Alex me mostrou as cartas de Barackela redigiu um parágrafo em um deles e apenas disse: ‘É sobre homossexualidade'”, Garrow disse Tablet.

As cartas chegaram à Emory University, onde GarrowO associado de Harvey Klehr transcreveu manualmente as seções mais provocativas.

“Então eu mandei um e-mail para Harvey, dizendo, ‘Vá para os arquivos da Emory.’ Ele passou toda a sua vida em Emory, mas eles não o deixam tirar fotos”, dizia.

“Então Harvey tem que sentar lá com um lápis e copiar o gráfico onde Barack escreve para Alex sobre como ele repetidamente fantasia sobre fazer amor com homens.”

Garrow conduziu uma extensa pesquisa

No discurso, Garrow mergulhou na pesquisa abrangente e nas entrevistas aprofundadas que realizou durante a elaboração de seu livro, publicado em 2017.

Apesar de receber uma mistura de críticas, a biografia é notável por revelar dimensões anteriormente não reveladas da vida pessoal de Obama.

Durante uma extensa entrevista de oito horas, abrangendo três dias, Garrow Casado com Obamainvestigando diversas facetas da existência do ex-presidente.

Notavelmente, a biografia contém uma revelação significativa por meio de cartas que Obama escreveu para sua ex-namorada, Alex McNear, durante seu tempo compartilhado no Occidental College em Los Angeles.