Homem de Wisconsin afirma que uma cirurgia mal feita o deixou com um ferimento nojento

Um homem em Wisconsin diz que seu tornozelo agora é o lar de uma infecção e um ferimento horrível causado por uma cirurgia malfeita – e agora que ele está sofrendo com isso, obtivemos algumas fotos super nojentas.

Advogado de Vega, B’Ivory LaMarr , compartilhou imagens com o TMZ que, segundo ele, mostram as consequências da infecção… e são extremamente gráficas. Pense em costeleta de porco podre.

Em seu processo, Vega afirma que continuou reclamando com os médicos sobre uma dor no tornozelo, mas eles o ignoraram até que uma visita de acompanhamento revelou o fragmento alojado em seu corpo.

Vega afirma que o fragmento causou a infecção que transformou seu tornozelo em uma bagunça nojenta… e ele está indo atrás dos cirurgiões, do Froedtert Memorial Lutheran Hospital e do Medical College of Wisconsin por danos.