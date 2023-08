Homem é preso em Penedo por tentativa de homicídio relacionada ao tráfico de drogas

A Polícia Civil, sob a coordenação do delegado Rômulo Santana Andrade, cumpriu, na tarde de ontem, terça (29), um mandado de prisão preventiva emitido pela quarta vara criminal de Penedo.

O mandado é referente à tentativa de homicídio que ocorreu no dia 4 de setembro de 2022, por volta das 19 horas, no bairro Santo Antônio, popularmente conhecido como Barro Vermelho. Na ocasião, o suspeito, de 28 anos, fez uso de um revólver K-38 para disparar cinco vezes contra sua vítima. Todos os disparos atingiram o alvo, que foi imediatamente socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Penedo, e posteriormente transferido para o Hospital de Emergência de Arapiraca. Após ser medicada, a vítima foi liberada dias depois.

As investigações policiais foram fortalecidas por provas contundentes que apontavam para a culpabilidade do suspeito, o que levou ao pedido de prisão preventiva. A justiça local acatou o pedido e emitiu o mandado. Os policiais, na operação de ontem, conseguiram localizar o acusado no interior de sua residência. Embora a arma utilizada no crime não tenha sido encontrada durante a operação, o suspeito foi detido e está sob custódia na delegacia de Ano Alto Penedo. Ele aguardará a audiência de custódia e será posteriormente transferido para o sistema prisional de Alagoas.

A tentativa de homicídio teve como motivação uma desavença antiga, relacionada ao tráfico de drogas na região do bairro Vermelho.

Confira o vídeo do chefe de operações, Welber.

A Polícia Civil de Penedo continua com suas investigações para garantir a segurança e a justiça na região.

Da Redação