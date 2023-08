Homem envolvido em briga de barco é bombardeado após briga no minimercado

Um dos homens brancos envolvidos na briga de barco viral no Alabama está sentindo o calor online por meio de sua pequena empresa … que tem recebido nada além de críticas de 1 estrela desde que se tornou viral.

Chase Shipman compartilhou seu envolvimento na luta de Montgomery, AL na página do Facebook de sua loja, “Vasser’s Mini Mart” … cerca de 50 milhas de distância em Selma.

Ele alegou que foi um dos primeiros a tentar fugir da situação, mas quando as pessoas ligaram os pontos e o viram bem no meio da confusão, correram para a página do Yelp da loja e o deixaram ficar.