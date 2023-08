Homens também podem receber o benefício?

O salário-maternidade tem gerado dúvidas quanto à sua aplicabilidade exclusiva a mulheres. Contudo, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) esclarece que homens também podem fazer uso desse benefício, especialmente em casos de adoção.

Em resposta à pergunta se apenas mulheres têm direito ao salário-maternidade, o INSS destaca que a legislação estabelece a igualdade de gênero nesse contexto. Aqueles que se tornam pais por meio de adoção têm direito a usufruir do salário-maternidade pelo período de 120 dias, equivalente a quatro meses de afastamento do trabalho.

A medida tem o intuito de assegurar que os pais adotantes tenham a oportunidade de dedicar tempo aos cuidados iniciais do novo membro da família, promovendo a adaptação e o bem-estar do bebê. Durante esse período, os pais podem contar com o auxílio financeiro proporcionado pelo salário-maternidade, o que contribui para a estabilidade familiar nessa fase crucial.

Requisitos para obter o benefício

O salário-maternidade, um dos benefícios previdenciários essenciais oferecidos pela Previdência Social, tem como objetivo amparar aqueles que precisam interromper suas atividades laborais devido ao nascimento ou adoção de um filho. No entanto, é fundamental entender os requisitos e o período de carência associados a esse benefício.

Para ter direito ao salário-maternidade, o requisito básico é que a pessoa seja contribuinte da Previdência Social. Isso inclui tanto aqueles que contribuem de forma individual quanto aqueles que contribuem de forma facultativa, ou seja, sem estar necessariamente empregados.

No entanto, é importante notar que existe um prazo de carência estabelecido para a concessão do benefício. Em outras palavras, é necessário ter contribuído por um certo período antes de poder receber o salário-maternidade. Para a maioria dos casos, a carência exigida é de dez contribuições mensais. Isso significa que o segurado deve ter feito pelo menos dez pagamentos à Previdência antes de poder solicitar o benefício.

Uma exceção a essa regra de carência se aplica a casos em que o segurado é um empregado. No caso de empregados, não é necessário cumprir a carência de dez contribuições para acessar o salário-maternidade. Isso reconhece a importância de amparar aqueles que estão ativos no mercado de trabalho e que, por isso, já contribuem regularmente para a Previdência.



Mais informações sobre o salário maternidade

O salário-maternidade é um benefício oferecido pela Previdência Social em muitos países, incluindo o Brasil, com o propósito de amparar mulheres e, em alguns casos, também homens, durante o período em que precisam se afastar do trabalho devido ao nascimento de um filho ou à adoção de uma criança.

O salário-maternidade visa a auxiliar os beneficiários a lidar com as despesas adicionais e a ausência de renda decorrentes do afastamento temporário do trabalho. Durante o período em que estão afastados, os beneficiários recebem um valor equivalente ao seu salário ou renda média, contribuindo para mitigar o impacto financeiro dessa etapa importante da vida.

No Brasil, o salário-maternidade passou por transformações ao longo dos anos para abranger situações mais diversas. Como já dito anteriormente, além das mães biológicas, mulheres que adotam crianças ou que são responsáveis pelo cuidado de crianças recém-nascidas podem solicitar o benefício do INSS. Isso demonstra um esforço para considerar diferentes configurações familiares e garantir que o suporte financeiro seja acessível a uma gama mais ampla de indivíduos.