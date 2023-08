Hot Tweets: A comovente despedida do Zumbi Coreano e a foto do título peso mosca feminino

O UFC Cingapura foi repleto de momentos marcantes no último sábado. Max Holloway expulsou o Korean Zombie para o pôr do sol, Erin Blanchfield conseguiu uma vitória sobre Talia Santos e Anthony Smith evitou a aposentadoria um pouco mais. Vamos conversar sobre tudo isso, além de um teaser do UFC Paris no sábado.

Adeus, Zumbi.

Zombie teve as maiores greves de aposentadoria entrando e saindo do octógono? Arrepios legítimos nas duas vezes -Ari Gilberg (@arigilberg) 27 de agosto de 2023

Em primeiro lugar, se você perdeu de alguma forma, vá em frente e assista a última vez que Zombie sai da jaula do UFC. É um momento legítimo de FEELS.

Nunca tive 15 mil pessoas cantando minha música tema adotada em uma demonstração de carinho por tudo o que fiz, mas tenho que imaginar que é muito bom. Para o Zombie sair assim, isso é especial, cara.

A caminhada de Zombie até a jaula também foi muito intensa. Não consegui encontrar o vídeo para repassar, mas dê uma olhada se você perdeu o evento. Zombie caminhando para o The Cranberries sempre foi um dos melhores do jogo, e você podia sentir a emoção ali, pois todos sabíamos que esta poderia ser a última vez. Arrepios.

No que diz respeito ao melhor de todos os tempos, para a paralisação da aposentadoria, talvez. Nenhum outro vem à mente onde um lutador estava realmente absorvendo tudo da maneira que parecia com Zombie. Quanto às saídas, é um firme não. Não me interpretem mal, aquela despedida foi comovente e incrível – uma das melhores de todos os tempos – mas Lawler garantiu a aposentadoria do GOAT no início deste ano. A montagem do vídeo, Robbie enlouquecendo Lawler ficando engasgado, a queda da agulha de Sam e Dave (depois que Lawler saiu para Last of the Mohicans), foi tudo perfeito. Será necessário algo muito especial para superar isso.

Além disso, adoro essa novidade que o UFC está fazendo, onde, em vez de alimentar jovens lutadores com os quais ninguém se importa, veteranos do esporte, eles estão enviando lendas de uma maneira condizente com suas contribuições. Mais disso, por favor.

O que poderia ter sido

Como você acha que teria sido a carreira de Zumbi se ele não tivesse prestado serviço militar por 4 anos? – Ciarán Delaney (@delaney_ciaran) 27 de agosto de 2023

De forma geral, não acho que sua carreira teria sido muito diferente. A carreira de Zombie conta uma história bastante clara de quem ele era como lutador: ótimo, mas nunca o melhor; emocionante, mas nunca perfeito. Mais quatro anos de luta durante seu auge físico provavelmente não teriam mudado muito. Afinal, José Aldo ainda estaria lá, e não acho que Zumbi algum dia tenha escalado aquela montanha. E não há nada de errado com isso. Ser o quarto melhor cara do mundo é uma conquista absolutamente ridícula, e ser esse cara e ao mesmo tempo o lutador mais emocionante do mundo é quase incomparável.

O que Zombie perdeu, e o que nós, fãs, perdemos nesses quatro anos, foi simplesmente mais dele. Zumbi contra Chad Mendes, Ricardo Lamas, o principal Frankie Edgar – tudo provavelmente teria acontecido naquela época se Zumbi fosse capaz de lutar. Qualquer uma dessas lutas poderia ter acabado sendo candidata à “Luta do Ano”. Caramba, dada a linha do tempo, talvez Zombie seja o cara que Conor McGregor luta em vez de Dustin Poirier. Talvez Zombie vença McGregor e o esporte mude irrevogavelmente? Honestamente, é difícil saber exatamente o que perdemos.

O que eu sei é o seguinte: o Zumbi Coreano é um dos lutadores mais queridos da era moderna, e há uma grande quantidade de fãs de MMA que realmente não entendem isso por causa de quando entraram no esporte. Claro, eles podem apreciar o amor que todos os outros têm, mas não estavam lá para a guerra de Poirier, ou para as lutas de Leonard Garcia, e quando ele voltou em 2017, eles estavam apenas descobrindo sobre ele. O que Zombie perdeu nesses quatro anos foi simplesmente mais tempo para que mais pessoas se apaixonassem por ele. Felizmente, ele ainda acabou bem.

Foto do título peso mosca

Falando como grande fã de Erin Blanchfield, qual a probabilidade de sua próxima luta ser pelo título, já que sua luta contra Santos foi enterrada no card principal do UFC Cingapura (por quê?) e Fiorot-Namajunas é o co-campeão do UFC Paris -principal? -Zak Kitzler (@KitzlerZak) 27 de agosto de 2023

se a inclinação de Rose e Fiorot resultar em uma divisão FOTN, e Grasso definitivamente derrotar Valentina, você acha que eles ainda darão a próxima chance a Namajunas, ou eles farão Blanchfield / Rose para o eliminador do título -PhilFree (@duckiboyz1979) 27 de agosto de 2023

Recebi muitas versões diferentes dessa mesma pergunta e entendi. Blanchfield derrotou Taila Santos por pouco no sábado, em uma luta que não importou ao UFC. Com Rose Namajunas enfrentando Manon Fiorot (que está ridiculamente acima de Blanchfield no ranking do UFC) no co-evento principal do UFC Paris, há uma possibilidade muito real de Rose saltar sobre Blanchfield para uma disputa pelo título com uma vitória. E por possibilidade quero dizer que é certamente isso que vai acontecer aqui.

Sejamos claros: se Namajunas vencer Fiorot, ela merece uma disputa pelo título, mas não sobre Blanchfield. Mas ela vai superar Blanchfield porque Namajunas não é apenas uma ex-campeã, ela também é uma estrela de tamanho decente no MMA. As pessoas adoram “Thug Rose” e, em 2023, a popularidade é o maior fator para ganhar disputas pelo título. Blanchfield simplesmente ainda não chegou lá. Ela é simplesmente o melhor peso mosca do mundo, e isso só leva você até certo ponto.

E essa é a parte frustrante aqui. Parece bastante evidente que Blanchfield é o futuro do peso mosca, e o UFC achou por bem desconsiderar essa luta sem motivo aparente. Quer dizer, deram a ela a vaga de atração principal contra a Jéssica Andrade, ela teve o melhor desempenho da carreira naquela luta, e depois deram a ela a luta mais dura da divisão enterrada no card principal da madrugada? Que diabos de promoção é essa? Blanchfield não é uma lutadora chata e também tem uma personalidade decente. Ela poderia ser a mulher Khabib, se o UFC a apoiasse.

Em vez disso, parece que o UFC está totalmente convencido de que uma luta entre Namajunas e Alexa Grasso ou Valentina Shevchenko é um negócio melhor, e isso provavelmente é verdade. Mas Namajunas é talvez o lutador mais inconstante que compete ativamente no MMA. Você está realmente tentando atrelar uma lutadora que perdeu o cinturão em uma disputa de encarada com alguém que ela deveria ter demolido? Pessoalmente, eu tentaria promover bem ambos os potenciais desafiantes ao título, mas sou só eu.

Em última análise, isso não vai importar muito. Blanchfield é a melhor peso mosca viva e vai conquistar o cinturão mais cedo ou mais tarde. Eu apenas preferiria que fosse a opção mais rápida.

Blanchfield x Namajunas

Rose teria vencido Blanchfield no sábado? -Blingatti (@blingatti) 27 de agosto de 2023

Não. Porque Blanchfield é melhor que ela.

Duas coisas sobre isso. Primeiro, tem havido muito ódio pelo desempenho de Blanchfield. Isso não faz sentido. Taila Santos é uma daquelas lutadoras contra as quais é impossível ficar bem. Ela é fisicamente imponente, defensivamente sólida e muito equilibrada. Ela é o Raphael Assunção do peso mosca feminino. Blanchfield conseguiu uma vitória apesar de Santos neutralizar suas melhores armas é uma prova de Blanchfield – e não uma crítica a ela.

Em segundo lugar, não tenho ideia se Namajunas vai ficar bem com 125. As vezes que Namajunas lutou no peso palha foi quando ela acabou de ficar fisicamente encorpada. Fiorot provavelmente não será capaz de fazer isso com ela (embora possa, Fiorot é um hoss), mas Blanchfield com certeza faria. Blanchfield tem um queixo lindo e é um lutador muito superior. A menos que adicionar 5 quilos melhore drasticamente a capacidade de Namajunas de defender quedas, ela vai se esforçar, se eles lutarem.

Antonio Smith

Como você acha que teria sido a carreira de Anthony Smith se ele tivesse conquistado o título de Jones por desqualificação todos esses anos atrás?

Continue com a ótima análise – ansioso pelo episódio JJ do DTWG! -Sam Tromans (@SamuelJTromans) 27 de agosto de 2023

A única diferença seria que Smith ficaria com o título de campeão do UFC. Isso nunca vai embora, mas o cinturão certamente teria ido, pois ele teria imediatamente revanche Jon Jones e seria totalmente derrotado novamente. Acho que ele teria um pouco mais de dinheiro, mas isso é tudo.

Além disso, lembra quando Aljamain Sterling conquistou o cinturão por desqualificação? Smith teria se tornado um vilão da noite para o dia e seria considerado um dos campeões de papel da história do UFC. As pessoas ainda o odiariam por isso, e o presidente do UFC, Dana White, provavelmente faria uma campanha completa para reverter o resultado para que Jon Jones pudesse ter um histórico perfeito.

Então, realmente, provavelmente não valeria a pena aceitar o DQ. Mas foi um desempenho difícil contra Ryan Spann no sábado. Smith já passou do seu apogeu e nunca foi um grande lutador, mas “Lionheart” sempre foi um nome adequado para ele. O cara não desistiu, e isso foi o suficiente para roubar um de Spann e manter sua carreira de lutador fora do suporte vital.

Obrigado pela leitura e obrigado a todos que enviaram Tweets! Você tem alguma dúvida sobre coisas pelo menos um pouco relacionadas aos esportes de combate? Então você está com sorte, porque você pode enviar seus Hot Tweets para mim, @JedKMeshew, e vou responder os meus favoritos! Não importa se são atuais ou insanos, desde que sejam bons. Obrigado novamente e até a próxima semana.