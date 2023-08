Hotel Emiliano CONTRATA em DOIS IMPORTANTES ESTADOS

O Hotel Emiliano, rede que, através da integridade e dedicação do melhor time do Brasil, visa ser líder do segmento de hotelaria fazendo com que a concorrência o veja como inspiração, está com ótimos cargos disponíveis no mercado. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre os cargos, veja a lista de vagas ofertadas:

Agente de Reservas Bilíngue – Hotel De Luxo – São Paulo – SP – Hotelaria;

Estagiário (a) de Hotelaria – Hotel De Luxo – São Paulo – SP – Hotel;

Ajudante de Padaria – Rio de Janeiro – RJ – Padaria;

Atendente de Lazer – Hotel De Luxo – Rio de Janeiro – RJ -Hotelaria;

Chefe de Fila – Hotel De Luxo – Rio de Janeiro – RJ – Hotelaria;

Camareira (o) – São Paulo – SP – Governança;

Garçom – Hotel De Luxo – Rio de Janeiro – RJ – Hotelaria;

Steward (Segurança) – São Paulo – SP – Hotelaria.

Mais sobre o Hotel Emiliano

Sobre o Hotel Emiliano, podemos destacar que trata-se do melhor exemplo brasileiro de hospitalidade de luxo de classe mundial. Localizado no coração de São Paulo, o Emiliano Hotel marca o ritmo de uma nova era de viagens de luxo no Brasil.

Já no Rio de Janeiro, está em localização privilegiada na Praia de Copacabana, de frente para o mar com apenas 90 apartamentos exclusivos e aconchegantes. O design contemporâneo privilegia a luz natural e conecta os hóspedes à cidade maravilhosa. Um hotel exclusivo, que traz ao Rio um novo patamar de sofisticação, exclusividade, atendimento e conforto ao combinar um conceito único e integrado de hotel de luxo com resort de praia.

Por fim, seus hóspedes experimentam a sofisticação brasileira autêntica e moderna por meio de um ambiente contemporâneo, culinária refinada e serviço singularmente caloroso.

Como se inscrever em uma das vagas acima?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

