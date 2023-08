Houston Texans nomeia oficialmente CJ Stroud como titular da semana 1

J.apenas quatro meses depois de ser selecionado em segundo lugar geral em 2023 Draft da NFL, CJ Stroud foi nomeado o quarterback titular em Houston – sinalizando o início de uma nova era na Texanos futebol.

Stroud derrotou o titular titular Davis Moinhos para ganhar o cargo de zagueiro para a reconstrução dos texanos. Treinador principal do primeiro ano DeMeco Ryans fez questão de enfatizar no domingo à noite que Houston precisa de melhorias em todas as áreas para competir nesta temporada e além – e ele acredita que a melhor chance de isso acontecer é com Stroud no centro.

Forte exibição de Stroud no domingo

O Texanos no domingo venceu o Santos de Nova Orleans 17-13 no jogo final da pré-temporada de 2023. O jogo viu Stroud lançou seu primeiro e único touchdown da pré-temporada para abrir o placar no primeiro quarto.

Stroud, duas vezes Troféu Heisman finalista como melhor jogador do futebol universitário, teve uma carreira de destaque no Estado de Ohio antes de entrar no rascunho. Confirmação de que o jovem de 21 anos será HoustonO quarterback da semana 1 significa que todos os três sinalizadores selecionados entre os cinco primeiros do draft de 2023 já são QB1 para suas respectivas equipes, com Stroud se juntando Bryce Jovem em Carolina e Anthony Richardson em Indianápolis como titulares estreantes nesta temporada.

Estreia em Baltimore

O primeiro teste de Stroudde NFL carreira virá contra um time dos playoffs de 2022 em Baltimore. Houston não será o favorito para vencer este jogo fora de casa, onde o Texanos registrou todas as três vitórias em 2022.

O Corvos anualmente tem uma das defesas mais mesquinhas da liga – mas sem o cornerback estrela lesionado Marlon Humphrey, sua vulnerável defesa de passe ficará sem uma de suas principais engrenagens para começar a nova temporada. Se Stroud conseguir criar uma reviravolta no início da temporada em Estádio do Banco M&Ta empolgação em Houston com o futuro dos texanos será palpável.