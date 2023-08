Hugh Jackman se junta aos fãs de Ryan Reynolds e Wrexham para o épico retorno da Football League

Hestrela de ollywood Hugh Jackman juntou-se a Wrexham entusiastas para testemunhar o retorno triunfante do clube à Football League após um hiato de 15 anos. O icônico ator de Wolverine uniu forças com donos de celebridades Ryan Reynolds e Rob McElhenney para a partida inaugural do Wrexham AFC na quarta divisão do futebol desde 2008.

Este retorno à liga foi a realização de um sonho absoluto para os fãs de longa data. Sandy Domingos-Shipley, natural de Toronto, Canadá, não pôde deixar de compartilhar sua empolgação, dizendo: “Basicamente, estou continuando a festa do último jogo em Wrexham, que durou até as 4 da manhã.”

Ryan Reynolds se junta ao desfile de ônibus aberto de WrexhamLAPRESSE

Sandy, que passou alguns anos no Reino Unido, revelou seu talento para reunir outros canadenses em Wrexham, transformando-a em um ponto de encontro. “Começamos com cerca de 60 pessoas e agora temos 180. Eles estão se juntando de todo o mundo”, explicou ela, elogiando a recepção calorosa que a comunidade lhes deu.

Torcedores se aglomeraram para ver seu time

Antes da partida, fãs dedicados se reuniram do lado de fora do terreno do Wrexham, ansiosos para ver os contendores famosos. O entusiasmo deles foi devidamente recompensado quando Jackman parou um momento para acenar para eles. Em fevereiro, Jackman revelou à BBC que vários times rivais do Wrexham haviam oferecido a ele a co-propriedade assim que Reynolds adquiriu o clube galês. A rivalidade lúdica entre as duas estrelas tem sido o assunto da cidade há anos.

A família Collins, ávida detentora de ingressos para a temporada, também esperava um início triunfante para a nova temporada. Dan Collins expressou sua admiração: “Eles fizeram algo extraordinário, liberando o potencial do clube e da cidade, e tudo começou com seu investimento.”

O senso de comunidade se estendeu ainda mais, com vários grupos recebendo ingressos gratuitos para os jogos, garantindo que o clube permaneça inclusivo. Sam Jones, representando a Dynamic Wrexham, uma instituição de caridade que ajuda jovens com deficiências, ficou entusiasmado com a iniciativa. “É absolutamente fantástico. O esquema de ingressos atingiu 56 grupos comunitários diferentes, totalizando cerca de 5.000 ingressos.”