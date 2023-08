Ian Garry diz que tem ‘100% de fé’ que lutará com Stephen ‘Wonderboy’ Thompson

TMZSports. com

Stephen “Wonderboy” Thompson não quer brigar Ian Machado Garry … então, contra quem será a próxima briga da estrela em ascensão do UFC?! Bem, “O Futuro” diz … Stephen “Wonderboy” Thompson!

“Bem, a luta do ‘Wonderboy’ vai acontecer. Tenho 100% de fé”, disse Garry, de 25 anos. Babcock no programa de TV “TMZ Sports” (vai ao ar durante a semana em FS1 ).

Claro, Ian totalmente dizimou Neil Magny no UFC 292… vencendo-o da coluna à trave e vencendo por decisão unânime. Na verdade, um dos juízes marcou todos os três rounds por 10-8 para Garry, dando-lhe uma vitória por 30-24. As outras cartas eram ambas 30-26. Resumindo, era puro domínio.

Depois da luta, Rogan perguntou Garry, que desde então subiu para o 11º lugar no ranking, quem ele queria em seguida.

“Para ser o melhor atacante do mundo, você precisa vencer os melhores atacantes. E todo mundo tem Stephen ‘Wonderboy’ Thompson nessa lista, então me dê Stephen ‘Wonderboy’ Thompson quando e onde quiser, por 5 rodadas e eu provarei que você que sou a próxima geração de atacantes do mundo.”