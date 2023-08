Ian Machado Garry acredita que está ‘carregando’ o UFC 292: ‘Sou a estrela deste card’

Ian Machado Garry está aqui para salvar o UFC 292.

Pelo menos, foi assim que o impetuoso irlandês disse quando perguntado sobre sua próxima luta contra Neil Magny no evento pay-per-view de sábado em Boston. O card é encabeçado por duas defesas de título, com o campeão peso galo Aljamain Sterling lutando contra o popular Sean O’Malley e a bicampeã peso palha Zhang Weili buscando a primeira defesa de seu bicampeonato quando enfrentar Amanda Lemos.

Mesmo com esse poder de estrela no topo da escalação, Machado Garry acha que o UFC tem sorte em tê-lo por perto.

“Acredito que estou carregando esse cartão 292 nas costas e que, se não fosse por mim, esse cartão iria por água abaixo”, disse Machado Garry em A Hora do MMA. “Com a mudança de adversário e tudo mais, no final das contas, fico feliz que os torcedores possam me ver, porque sei que há muitos irlandeses e brasileiros em Boston que estão ansiosos por me receber lá. Estou feliz que os fãs possam me assistir ao vivo em ação.”

Machado Garry estava programado para lutar contra Geoff Neal no sábado, mas o meio-médio foi forçado a se retirar por motivos não revelados. Em vez disso, ele enfrenta outro oponente classificado, Neil Magny, que detém o recorde do UFC de mais vitórias até 170 libras com 21.

Devido à sua herança irlandesa e por ter passado recentemente treinando no Brasil, Machado Garry espera obter a maior recepção de todos os lutadores que competem no TD Garden.

“Com certeza”, disse Machado Garry. “Eu sou irlândês. Estou lutando em Boston. Eles têm um enorme contingente irlandês. Eu estive no Brasil nos últimos dois meses e meio, [and] o maior contingente de brasileiros está em Massachusetts e Boston.

“Este é o palco, a plataforma onde eu vou lá, e você diz, você tem gente como Sean O’Malley e Aljamain e todos esses caras, que eu sou a estrela do card. Aconteceu na última luta, está acontecendo nessa luta, as rodas estão em movimento. Eu só tenho que aparecer e fazer minhas coisas, e o mundo verá.”

Machado Garry, ex-campeão meio-médio do Cage Warriors, impressionou em cinco participações no UFC, derrotando todos os seus adversários com três de suas vitórias por nocaute. O jogador de 25 anos está invicto em 12 lutas profissionais.

Se ele passar por Magny, Machado Garry espera que um adversário entre os 10 primeiros seja o próximo.

“’Menino Maravilha’ [Stephen Thompson]Colby [Covington], [Kamaru] Usman, Khamzat [Chimaev]Belal [Muhammad]Kevin Holland está chegando, ele vai lutar em breve”, disse Machado Garry.

“Tem tanta gente, todo o top 10 é algo que me entusiasma. Estou prestes a entrar no top 10 agora, sábado à noite, vou derrotar Neil Magny de uma maneira linda e então estou no top 10. Estou no top 10 em tão pouco tempo vez que cada confronto possível em que você pode me colocar é absolutamente ridículo.

Não será qualquer nome que Machado Garry descarta – ele primeiro quer fazer sua devida diligência antes de sua próxima chamada. Depois de derrotar Daniel Rodriguez em maio passado, ele convocou uma luta com Magny, que na época já estava escalado para lutar em junho.

Nesse caso, os acontecimentos se desenrolaram a favor de Machado Garry para que ele acabasse marcando o confronto que desejava. Mas “The Future” não quer correr riscos daqui para frente.

“Tenho que esperar e ver se há outras pessoas em negociações”, disse ele. “Essa é a coisa quando você chega ao top 10. Há apenas uma certa quantidade de lutas que você pode convocar porque outras pessoas são correspondidas. Por exemplo, Khamzat está no peso médio. Você tem [UFC welterweight champion] leon [Edwards], todo mundo pensa que Leon vai lutar contra Colby. Com quem Belal vai lutar? Gilberto [Burns is] fora ferido. Com quem Shavkat Rakhmonov vai lutar? Quem é [Sean] Brady vai lutar? Com quem o Wonderboy vai lutar?

“Você ouve todas essas conversas, eu preciso conversar com o meu pessoal e descobrir quem está ligado, porque eu não quero chamar ninguém e essa luta não se concretizar. Eu tenho meu pessoal que quero chamar, e vou fazer isso acontecer. Quando eu ganhar, eu sei quem eu quero. Então vamos esperar até sábado à noite, e você verá. Acredite, vai valer a pena.”