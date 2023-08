Ian Machado Garry e Neil Magny entram em uma feia guerra de palavras antes do UFC 292

Ian Machado Garry prometeu que seria o maior show da cidade antes do UFC 292. Mas na coletiva de imprensa antes da luta, ele decidiu entrar em uma feia guerra de palavras com o oponente Neil Magny apenas dois dias antes de eles se enfrentarem. no octógono.

A sequência bizarra surgiu de um comentário que Magny fez no dia da mídia na quarta-feira. Ele fez uma previsão de como lidaria com o impetuoso e franco meio-médio irlandês, que vem para a luta com um cartel invicto.

“Existem níveis diferentes de gritaria que surgem”, disse Magny. “Existe a coqueluche que você dá a alguém no ensino médio ou na escola primária. … Há a coqueluche que você dá ao seu filho agora, como se fosse para ensiná-lo um pouco sobre a vida. Como pai, já me acostumei bastante com esse tipo de gritaria, e é isso que estamos ansiosos para dar no sábado.

“Eu sei que ele está por aí, ele é muito convencido, ele está se sentindo, tudo mais assim. Mas de vez em quando, como pai, você tem que se aproximar dele como: ‘Ei, ei, acalme-se, filho. Eu tenho esse. Você tem que crescer. Estou ansioso para ir lá e fazer exatamente isso.”

Garry optou por usar essas palavras contra Magny na quinta-feira, exigindo que nenhum dos meios de comunicação lhe fizesse uma pergunta enquanto eles dividiam o palco.

“Neil recebeu um microfone ontem, e ele deveria se sentar aqui neste palco e não dizer nada”, gritou Garry. “Ele colocou a porra do pé na terra. Se ele falar hoje, vai cavar um buraco.

“Ninguém tem permissão para fazer uma pergunta a Neil Magny hoje. Ele precisa sentar e refletir sobre as merdas que disse, porque o que ele disse foi ridículo.

“Você assistiu ao clipe? Ouviste aquilo? Você ouviu palavra por palavra o que saiu da boca daquele homem? Estamos lidando com uma questão muito, muito grande aqui, cara. Ele deveria sentar lá e sentar e calar a boca, e apenas refletir sobre o que ele disse.

Claro, a próxima pergunta foi para Magny, mas Garry manteve seu discurso, recusando-se a permitir que seu oponente falasse muito sem falar sobre ele.

“Neil não está respondendo a uma pergunta”, disse Garry. “Ele vai sentar lá e vai ficar quieto pra caralho.

“Ninguém, não existe a porra do direito de colocar a mão em uma criança. Sempre. Disciplina, qualquer coisa. Ontem, você disse que eu sou pai. Estou acostumado a esse tipo de surra. Eu vou chutar essa bunda no sábado à noite. Você vai sentar aí e calar a boca, e fazer o que você mandar.”

Enquanto a troca desconfortável continuava, Magny finalmente emitiu um aviso para Garry sobre seus golpes contínuos.

“Você sabe que eu nunca coloquei minha mão em uma criança,” Magny disse. “Você pode bancar a vítima o quanto quiser. Nunca mais mencione meu filho. Esse é o único aviso.”

Quando a conversa acabou voltando para a luta, Garry voltou sua atenção para o currículo de Magny, o que gerou uma resposta bastante engraçada de “The Hatian Sensation”.

“Cara, você leva uma porrada de todo mundo”, disse Garry. “O que você vai fazer? Você vai me colocar contra a gaiola, e você vai agarrar e ter uma festa chata. Em quem você já gritou?

Magny não perdeu tempo e revidou

“O cara com quem você está treinando para tentar me vencer – isso é um exemplo”, disse Magny referindo-se ao trabalho de Garry com Phil Rowe, a quem ele derrotou em junho. “Tipo, do que você está falando?”

As trocas de ida e volta continuaram quando Garry e Magny finalmente se encararam no palco antes que o presidente do UFC, Dana White, os separasse. Os meio-médios farão parte do card principal do pay-per-view do UFC 292, no sábado.