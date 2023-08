Ian Machado Garry ‘irritado’ com a desistência de Geoff Neal UFC 292, se diverte em zombar de Neal mugshot

Ian Machado Garry já sente que venceu Geoff Neal, mesmo que eles não lutem no sábado.

Machado Garry e Neal estavam programados para competir em uma luta meio-médio no UFC 292 em Boston, mas Neal desistiu por motivos não revelados e foi posteriormente substituído por Neil Magny. A substituição de última hora mantém Machado Garry no card – o que, segundo ele, é uma bênção para o UFC – e na fila para continuar sua invencibilidade na promoção.

Dito isso, Machado Garry não está totalmente satisfeito com a mudança de planos.

“Chateado”, disse Machado Garry em A Hora do MMA quando questionado sobre a situação de Neal. “Porque eu tinha planejado tanta beleza em torno daquele acabamento que eu iria lá e me apresentaria para os fãs. Fiquei chateado porque vencer o número 8 do mundo seria tão, tão bonito. Eu prometo a você que seria magnífico. Então eu me sinto roubado dessa oportunidade.

“No final das contas, agora estou olhando para Neil Magny. Um grande agradecimento a Neil por intensificar, mas não acho que nenhum dos caras seja bom o suficiente para me vencer. Então estou chateado, mas tenho que ir lá e fazer um trabalho.”

Quando Machado Garry anunciou que Neal estava fora, ele não mediu palavras, chamando Neal de “idiota” por não ter ido para a noite da luta. Isso estava de acordo com a construção pessoal da rivalidade, que viu o irlandês mirar no passado de Neal por meio de uma camiseta com uma foto de Neal. Neal foi preso sob suspeita de dirigir embriagado e porte de arma em novembro de 2021.

No que diz respeito a Machado Garry, se essa informação estiver disponível, é um jogo justo quando se trata de promoção de luta e guerra mental.

“Se você é um dos melhores caras do mundo e tem um mugshot e eu posso aproveitar o objetivo imediato que um mugshot pode trazer e o jogo de merchandising e a emoção e as brincadeiras e os golpes leves que são, vendê-lo no meu Instagram, é fenomenal e claramente passou pela cabeça dele”, disse Machado Garry. “Eu sei que tem. Já o vi mandando uma mensagem para o pai ou para o técnico dizendo: ‘Ele está morto’.

“Eu o coloquei tão emocionalmente envolvido na luta mentalmente que agora que ele desistiu, saiu da luta, você não pode sentar lá e me dizer que isso não é uma vitória para mim.”

Machado Garry não tem nenhum problema com Neal pessoalmente, mas uma das razões pelas quais ele parece estar tão ofendido por sua luta no UFC 292 ter sido alterada é que ele suspeitou o tempo todo que Neal poderia não aparecer.

Neal vem de uma derrota por finalização para o peso meio-médio Shavkat Rakhmonov, e Machado Garry acha que a perspectiva de perder para outro lutador invicto foi demais para seu futuro adversário.

“Tive a sensação de que ele desistiria muito antes, porque acredito que, quando você luta contra um jovem candidato e acaba de sair de uma derrota, pode ser assustador”, disse Machado Garry. “Ele pode entrar na sua cabeça, pode jogar jogos mentais. Ele perdeu para Shavkat e agora está enfrentando uma das outras perspectivas futuras, futuros campeões que todo mundo está reclamando e delirando. Se você assinar aquele contrato, você tem que aparecer na minha cabeça, principalmente quando você está lutando contra um cara mais jovem. Você tem que aparecer. E o fato de ele não ter feito isso e o fato de eu ter a sensação de que sabia que ele era [going to pull out] é uma merda.

“Acredito que entrei na cabeça dele com a camiseta que fizemos. Eu acredito no jogo mental dessa luta e ele estava tanto na cabeça que acabou obrigando ele a desistir. Olha, eu ouvi de diferentes pessoas diferentes razões pelas quais ele desistiu. Eu não ouvi uma resposta clara. Se eu dissesse: ‘Estou fora, quebrei minha mão’. E outra pessoa diz: ‘Eu quebrei minha mão’ e ‘Eu quebrei minha mão’, está bem claro que eu quebrei minha mão. Disseram-me três razões diferentes pelas quais ele desistiu da luta, então simplesmente não posso sentar aqui e acreditar no que estão me dizendo.