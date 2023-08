Ian Machado Garry reage a Stephen Thompson supostamente recusando luta contra ele

Ian Machado Garry não perde a fé no adversário escolhido para a próxima luta, mesmo que o presidente do UFC, Dana White, diga o contrário.

Imediatamente após garantir uma decisão unânime sobre Neil Magny no UFC 292, Garry voltou sua atenção para um possível confronto com Stephen Thompson em sua busca contínua para provar que é o melhor atacante da categoria meio-médio. Na coletiva de imprensa pós-luta do evento, White afirmou que a oferta já foi feita ao “Wonderboy” para uma luta contra Garry, porém o duas vezes desafiante ao título teria recusado.

Embora Thompson não tenha abordado os comentários de White diretamente, o contendor irlandês de 25 anos ainda acredita que o confronto que ele convocou acabará acontecendo, mesmo que isso signifique esperar além da data proposta no UFC 295, em novembro.

“Acho que há todas as possibilidades dessa luta acontecer”, disse Garry ao MMA Fighting. “Faz muito sentido essa luta se materializar para os fãs, para o UFC, a preparação para a luta. A emoção que essa luta geraria para os fãs do UFC, para a organização, seria fenomenal — e fazer isso em um card como [Madison Square Garden in New York]poder fazer isso no pay-per-view em dezembro, ou ser a atração principal de uma Fight Night em uma arena em algum lugar seria ainda melhor.

“Estou animado para lutar contra o ‘Wonderboy’ e acredito que esse confronto vai se concretizar. Acredito que Deus trabalha de maneiras muito, muito bonitas e, por algum motivo, acabo conseguindo tudo o que quero. Então minha energia, tudo o que tenho é absolutamente esperar que a luta do ‘Wonderboy’ seja o contrato colocado na minha frente em breve. Vou apenas sentar aqui e esperar. Ele disse não ontem, hoje é um dia diferente.”

Além do currículo invicto que construiu até agora em sua carreira, Garry também começou a ganhar a reputação de mestre na guerra mental. Ele atacou vigorosamente Magny e Geoff Neal – seu oponente original no UFC 292 – fora da jaula antes mesmo de eles colocarem os pés dentro da jaula juntos.

A estratégia parecia funcionar contra Magny, geralmente frio, calmo e controlado. Quanto a Neal, Garry acredita que uma camiseta que começou a vender com uma foto do veterano meio-médio do UFC após uma prisão em 2021 foi o que o levou a desistir da luta.

Quando se trata de “Wonderboy”, no entanto, Garry não tem planos de provocar algum rancor imaginário apenas para aumentar a expectativa para a luta. Na verdade, ele já tem um relacionamento pessoal com Thompson, e é por isso que ele rapidamente aponta que seu desejo por essa luta é apenas comercial e nada pessoal.

“Eu conheço ‘Wonderboy’ como um amigo”, disse Garry. “Ele conhece minha família. Trabalhamos juntos no Karate Combat. Passamos um tempo um com o outro. Minha esposa e ele trabalharam juntos no Karate Combat e fazem shows. Ele conheceu meu filho. Temos falado. Nós relaxamos. Ele é um cara incrível. Não estou lutando contra o ‘Wonderboy’ por maldade, por más intenções. Estou lutando contra o ‘Wonderboy’ com o maior respeito.

“O que o homem fez e conquistou principalmente como atacante neste esporte é sensacional – 57-0 como kickboxer, vai lá no MMA e faz todas as manobras no octógono e prova o quão bom ele é toda vez que entra. naquele octógono, quão bom atacante ele é. Vou lá competir contra um dos melhores atacantes que o mundo já viu. É isso que me emociona nesse adversário, nessa luta. Não é malícia, não haverá nada além de respeito. Só quero ir lá e provar que sou o melhor atacante do mundo e, para isso, tenho que vencer o ‘Wonderboy’”.

A luta agendada mais recente de Thompson contra Michel Pereira foi cancelada depois que Pereira não conseguiu bater o peso. Depois disso, Thomspon expressou o desejo de enfrentar um adversário de melhor classificação, em vez de enfrentar outro peso meio-médio apenas tentando ocupar seu lugar.

Do jeito que está, Garry também está atrás de “Wonderboy”, mas não há como negar o poder de estrela que ele vem construindo desde que chegou ao UFC, o que muda a narrativa em torno de seu possível confronto.

“Para ‘Wonderboy’, há muita atração também, mas você também sabe que sou um atacante de coração”, disse Garry. “Vimos a luta entre Kevin Holland e ‘Wonderboy’. Vimos a forma como os torcedores naquele estádio explodiram quando os dois começaram a atacar. Vai ser lindo. Vai ser hipnotizante. Vai ser muito emocionante para qualquer fã que comprou um ingresso para a luta entre mim e ‘Wonderboy’ que vai acontecer, vai ser incrível.

“Eu acredito que para ‘Wonderboy’ há tanta atração para eu lutar contra ‘Wonderboy’ quanto para ‘Wonderboy’ lutar comigo. Eu sou conhecido. Estou invicto. Sou uma perspectiva que todos falam como sendo potencialmente um futuro campeão. Eu sou um atacante. Então ‘Wonderboy’ sabe que não vou tentar agarrar suas pernas e lutar com ele. Ele sabe que quero provar que sou o melhor atacante. Então ele sabe no que está se metendo.”

Em vez de apenas aceitar a declaração de White de que “Wonderboy” o passou para ele, Garry continua a pressionar pela luta na esperança de ouvir uma resposta diferente em um futuro próximo.

Até que ele tenha certeza de que não há chance de a luta do “Wonderboy” acontecer, Garry só está interessado naquele confronto em particular.

“Por que não aceitar?” Garry disse. “Por que não ir lá, dizer sim, assinar a linha pontilhada, lutar comigo em cinco rounds e provar quem é o melhor atacante desta categoria. A única razão pela qual ele diria não é porque sabe quem é melhor.”