IBAMA chamará excedentes de concurso público

Nesta terça-feira, 15 de agosto, houve publicação de portaria autorizando novas nomeações no IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

Assim, o novo órgão contará com mais 257 servidores, ou seja, que são candidatos aprovados do concurso público com publicação em novembro de 2021. O edital, à época, ofertou um total de 568 vagas imediatas, sendo:

432 para o cargo de técnico ambiental, de nível médio;

36 para o cargo de analista, que exige nível superior.

Desse modo, para além destas vagas preenchidas, o órgão também poderá contar com mais 257 servidores, que se dividirão da seguinte forma:

24 analistas administrativos;

100 analistas ambientais;

133 técnicos ambientais.

A convocação oficial já pode ocorrer a partir da publicação da portaria. No entanto, o documento indica que o provimento destes cargos deve respeitar:

A existência do quantitativo de vagas na data da nomeação;

A declaração do ordenador de despesa sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa com a Lei Orçamentária Anual e a sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com demonstração da origem dos recursos para tanto.

Nesse sentido, o presidente do IBAMA deve:

Verificar previamente as condições para a nomeação dos candidatos;

Editar os atos necessários ao cumprimento da portaria.

Portanto, as convocações apenas acontecerão com respeito a estes critérios.



A Ministra Marina Silva fez o pedido para convocar 417 excedentes do Ibama e do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) em junho deste ano. Assim, com a autorização do governo, ambos os órgãos terão novos servidores, sendo 257 para o IBAMA e 160 para o ICMBio.

IBAMA pretende realizar novo concurso

A convocação de excedentes no IBAMA é uma das formas em que o Ministério do Meio Ambiente buscará renovar o quadro de servidores do órgão. Assim, seria possível dar mais agilidade a estes serviços, sem perder a qualidade.

Nesse sentido, de acordo com a Ministra Marina Silva, haverá uma novo concurso público para o órgão em breve. Há conversa em curso com o Ministério da Gestão e Inovação, bem como com o Ministério do Planejamento, a Casa Civil e ao Ministério da Fazenda, para que isso aconteça.

É o que relatou Marina Silva no dia do lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O último pedido de concurso público do IBAMA requeria um total de 2.408 vagas ao governo federal, sendo:

1.503 para o cargo de analista ambiental;

905 para o cargo de de analista administrativo.

Desse modo, aguarda-se a autorização para que este prossiga.

Lula reforça necessidade de novo concurso

Junto da ministra do Meio Ambiente, o presidente da República, Lula, também reforçou que o órgão precisa de um novo concurso público. Em 08 de agosto, o presidente falou sobre o assunto na live “Conversa com o presidente”.

“Só o Ibama tinha 1.700 pessoas quando eu era presidente da República, quando nós voltamos tinham 700 pessoas. Não tem capacidade de fiscalização, então nós precisamos ter consciência de que não é gasto, nós precisamos fazer concurso”, defendeu.

Além do IBAMA, o presidente também falou da Polícia Federal.

“A Polícia Federal para tomar conta disso, é porque nós precisamos de mais policiais, fazer mais concursos, senão você não combate o crime organizado”, declarou.

Nesse sentido, Lula indica que o número de servidores do IBAMA vem diminuindo nos últimos anos, de forma que deve repor este déficit com urgência. Esta não foi a primeira declaração do presidente sobre o assunto, visto que vem relembrando desta necessidade desde o início de sua nova gestão.

Diretor do IBAMA também se manifesta

O diretor de Planejamento, Administração e Logística do IBAMA, Gustavo Henrique Moreira Alvares da Silva, também defendeu um novo concurso pra o órgão em entrevista recente.

Assim, ele entende que estas novas convocações são apenas um primeiro passo.

“A legislação é clara: só pode fazer um novo concurso se não existirem aprovados na seleção anterior. A ideia é chamar os 257 excedentes para, depois, seguir na agenda do novo concurso”, declarou.

Então, o diretor explicou que o IBAMA vem estudando a possibilidade de transformar 1.174 cargos vagos de técnico administrativo em 379 cargos de analista administrativo e 159 cargos de analista ambiental. Isto é, um grande quantitativo de vagas de nível médio, para um volume menor de cargos de nível superior.

Por fim, o último passo seria a publicação de um novo edital, assim que sair a autorização do governo.

“A gente está buscando dar uma reformulada nesse quantitativo de vagas, para poder chegar nessas 2.400 vagas de analista”, explicou.

Ministra deve autorizar novo concurso em breve

Para que o IBAMA tenha novo concurso público, é necessário ter autorização do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Nesse sentido, a ministra Esther Dweck já declarou que esta autorização está perto de sair.

“O presidente me cobrou, ao vivo, praticamente. Eu estava na coletiva de imprensa de anúncio de concursos e ele me ligou e falou que faltavam duas áreas que não estavam lá realmente e vão sair em breve”, indicou a ministra.

Ela relembra que o presidente a cobra sobre estas vagas.

“Ele cobrou muito Ibama. Eu expliquei que já tinha um concurso em aberto, mas a gente vai fazer um novo”, explicou.

IBAMA tem seleção aberta para estágio

Para além de vagas efetivas para servidores, o IBAMA também vem buscando renovar o quadro de estagiários. Nesse sentido, o órgão está com inscrições abertas para estágio, prazo que foi prorrogado para até 24 de agosto.

Assim, basta acessar o site do Instituto de Promoção Humana, Aprendizagem e Cultura (IPHAC), ou seja, o organizador do certame, para saber mais.

São, portanto, 40 vagas que se dividem em:

27 para Ensino Superior;

13 para Ensino Médio.

Além disso, estas poderão ser nos seguintes estados:

Acre;

Alagoas;

Amapá;

Ceará;

Maranhão;

Mato Grosso do Sul;

Paraíba;

Rio de Janeiro;

Rio Grande do Norte;

Rondônia;

Roraima;

Santa Catarina

São Paulo

Brasília.

A Bolsa Auxílio é de R$ 486,05 para Ensino Médio e de R$ 787,98 para Ensino Superior, com carga horária de 20 horas semanais. Portanto, trata-se de uma boa oportunidade para quem está iniciando a carreira profissional na área.