IBGE abre inscrições de concurso nesta segunda, 14

Nesta segunda-feira, 14 de agosto, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu as inscrições para novo concurso público. Os editais, então, contam com a oferta total de 325 vagas temporárias que exigem nível médio ou nível superior de formação.

Portanto, aqueles que desejam concorrer a estas oportunidades têm até o dia 03 de setembro para se inscrever.

As provas acontecerão no mês de outubro, ou seja, daqui cerca de dois meses.

Além disso, o IBGE também já encerrou as inscrições de outra seleção no último domingo, 13 de agosto. Esta ofertava vagas temporárias para o cargo de agente censitário de pesquisas e mapeamento.

A expectativa é de que o IBGE consiga lançar um edital para vagas efetivas em breve.

Editais com inscrições abertas somam 325 vagas

Os editais do IBGE que abrem suas inscrições nesta segunda-feira, 14 de agosto, ofertam 325 vagas temporárias para os cargos de:

Agente de pesquisas por telefone, com 276 vagas temporárias;

Supervisor de pesquisas por telefone, com 49 vagas temporárias.

Primeiramente, para o cargo de agente de pesquisas por telefone, exige-se nível médio completo, com as seguintes condições de trabalho:



Remuneração de R$ 1.345;

Jornada de trabalho de 30 horas por semana.

Ademais, o candidato também precisará comprovar um ano de experiência em teleatendimento ou telemarketing ativo ou receptivo nos últimos cinco anos.

Algumas de suas atribuições serão, por exemplo:

Coletar informações, via telefone, com segurança, presteza e atenção garantindo fidedignidade das informações;

Realizar a coleta utilizando roteiros e scripts planejados, assistido por sistema computacional, visando a captar e a dirimir dúvidas quanto aos dados fornecidos.

Já para o cargo de supervisor de pesquisas por telefone, exige-se nível superior de formação, nas áreas: Geral; Gestão; Suporte Gerencial; e Tecnologia de Informação e Comunicação. Assim, este servidor contará com:

Remuneração de R$ 5.100;

Jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Algumas de suas atribuições são, por exemplo:

Auxiliar no planejamento e execução dos trabalhos de definição metodológica da pesquisa, inclusive o detalhamento de âmbito, a elaboração do questionário e manuais;

Ministrar treinamentos objetivando à capacitação dos Agentes de Pesquisas por Telefone;

Organizar a distribuição das tarefas dos Agentes de Pesquisas por Telefone, de acordo com as orientações da coordenação da pesquisa.

Além disso, todos os servidores também terão direito a:

Auxílio alimentação no valor de R$ 658;

Auxílio transporte;

Auxílio pré-escolar;

Férias;

13º salário proporcional.

É importante lembrar, ainda, que se trata de uma vaga temporária. Portanto, o contrato tem a duração de um ano, com a possibilidade de prorrogação por mais um ano.

Como será o concurso do IBGE?

Ambos os editais do IBGE farão prova objetiva no dia 22 de outubro. Assim, aqueles que desejam concorrer aos cargos de Agente de pesquisas por telefone e Supervisor de pesquisas por telefone terão 4 horas de duração para realizar a prova, nos turnos de:

Manhã, das 8 às 12h: Agente de pesquisas por telefone;

Tarde, das 14 às 18h: Supervisor de pesquisas por telefone.

A aplicação ocorrerá no município de Rio de Janeiro/RJ.

Desse modo, a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá em 60 questões de múltipla escolha. Primeiramente, para o cargo de Agente, esta abrangerá as disciplinas de:

Língua Portuguesa, com 25 questões;

Matemática e Raciocínio Lógico, com 10 questões;

Ética no Serviço Público, com 5 questões;

Conhecimentos Gerais, com 20 questões.

Já o cargo de Supervisor cobrará as disciplinas de:

Língua Portuguesa, com 15 questões;

Noções de Administração e Situações Gerenciais, com 15 questões;

Ética no Serviço Público, com 5 questões;

Conhecimentos Específicos, com 25 questões.

Assim, terá aprovação na prova objetiva o candidato que, cumulativamente:

Obtiver, no mínimo, 18 pontos no total da prova objetiva; e

Obtiver, no mínimo, 1 ponto em cada disciplina.

Dessa forma, os candidatos que tiverem aprovação e se classificarem dentro dos números de vagas, sem qualquer critério de eliminação, poderão ser convocados.

Como se inscrever?

Aqueles que desejam concorrer às 325 vagas temporárias do IBGE devem se inscrever a partir desta segunda-feira, 14 de agosto, até 03 de setembro.

Para tanto, é necessário acessar o site da banca examinadora, ou seja, o Selecon. Então, se dirigindo à página específica de cada edital, a candidato poderá ler o documento na íntegra. Assim, é possível conhecer todas as regras da seleção, bem como os critérios de cada cargo.

Então, é necessário clicar em “Inscrever-se” para preencher o formulário com todas as suas informações. Por fim, o candidato deve pagar a taxa de inscrição até o dia 04 de setembro.

A taxa de inscrição tem o valor de:

R$ 30 para o cargo de Agente;

R$ 40 para o cargo de Supervisor.

No entanto, é possível solicitar a isenção deste valor, para aqueles que:

Têm inscrição no Cadastro Único; ou

São doadores de medula óssea.

Para fazê-lo, o candidato deve se atentar ao prazo que também vai até 03 de setembro.

IBGE terá concurso com vagas efetivas?

Recentemente, o IBGE vem lançando algumas seleções para vagas temporárias.

Nesse sentido, para além destes novos editais para Agente de pesquisas por telefone e Supervisor de pesquisas por telefone, por exemplo, o órgão acabou de encerrar o prazo de inscrições o edital para Agente censitário de pesquisas e mapeamento no último domingo, 13 de agosto.

No entanto, o órgão também vem buscando iniciar um novo concurso público com vagas efetivas. Desse modo, será possível renovar seu quadro de funcionários de forma permanente.

O IBGE recebeu autorização para um concurso público com vagas efetivas em 18 de julho para um total de 895 vagas. A expectativa, então, é que estas se dividam para os seguintes cargos:

Técnico em informações geográficas e estatísticas, que exige nível médio, com 300 vagas.

Analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas, que exige nível superior, com 275 vagas;

Tecnologista em informações geográficas e estatísticas, que exige nível superior, com 312 vagas;

Pesquisador em informações geográficas e estatísticas, que exige nível superior, com 8 vagas.

Ainda não se sabe com certeza quais serão todas áreas destes cargos. No entanto, o presidente interino do IBGE, Cimar Azeredo, relatou à época que alguns poderão ser de: estatístico, demógrafo, economista, sociólogo, geógrafo, profissionais de tecnologia e geoprocessamento, por exemplo.