IBGE iniciará convocações de concurso em dezembro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) recebeu autorização para novo concurso público com a oferta de 895 vagas efetivas. Assim, de acordo com a direção da autarquia, as convocações devem ocorrer a partir de dezembro deste ano.

Este seria o prazo limite para a realização das nomeações segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Isto é, a pasta responsável pela análise e liberação de editais federais.

Portanto, caso o IBGE acelere os preparativos, a convocação dos candidatos aprovados deverá ocorrer dentro dos próximos meses.

Para que isso ocorra, o Instituto ainda deve realizar algumas fases. Dentre elas estão a contração da banca organizadora do certame, a publicação do edital oficial, bem como a aplicação das avaliações. Segundo a coordenação do órgão, o processo seletivo contará com oportunidades de nível superior e médio.

Desse modo, aqueles que desejam concorrer a uma vaga efetiva no órgão deve se preparar para concurso que sairá em breve.

Quando será a publicação do edital?

A portaria que regulamenta a liberação do novo concurso do IBGE teve publicação no dia 19 de julho deste ano. Assim, esta prevê um prazo de seis meses para que ocorra a publicação do edital do certame.

Desta forma, o documento que trará informações sobre o novo certame precisa ser divulgado até a data limite de 15 de janeiro de 2024.

Caso o edital não seja oficialmente divulgado dentro deste prazo, então, a portaria perderá seu efeito. Assim, será necessária uma renovação para que o concurso aconteça.



A portaria de julho também apresenta o prazo de dois meses entre a publicação do edital e a aplicação das etapas avaliativas. Desse modo, os exames deverão ocorrer, no máximo, até o mês de março do próximo ano.

Recentemente, a líder do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, destacou todo o trabalho da pasta para que o edital seja publicado ainda durante este ano.

Portanto, a expectativa é de que a publicação do edital aconteça nos próximos meses.

Concurso contará com 895 vagas

De acordo com a direção do IBGE, o novo concurso da instituição contará com a oferta de 895 novas vagas para o preenchimento do seu quadro efetivo de servidores.

Estas, então, serão para diferentes cargos de nível médio e de nível superior.

Primeiramente, exigindo nível médio, está o cargo de:

Técnico em informações geográficas e estatísticas: 300 vagas.

Além disso, o edital deverá ofertar os seguintes cargos de nível superior:

Analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas: 275 vagas;

Tecnologista em informações geográficas e estatísticas: 312 vagas;

Pesquisador em informações geográficas e estatísticas: 08 vagas.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as remunerações para os cargos, neste ano de 2023, serão as seguintes:



Analista: R$ 9.910,40, já com reajuste e com o acréscimo do auxílio alimentação;

Pesquisador: R$ 9.910,40, já com reajuste e com o acréscimo do auxílio alimentação;

Tecnologista: R$ 10.891,67, já com reajuste e com o acréscimo do auxílio alimentação;

Técnicos: R$ 4.666,24, já com reajuste e com o acréscimo do auxílio alimentação.

Atualmente, o auxílio alimentação possui o valor de R$ 658. Isto é, sendo todas estas oportunidades muito atrativas.

O que falta para que o concurso do IBGE aconteça?

Muitos interessados em participar do próximo concurso do IBGE indagam sobre a demora da publicação de novo edital.

Até o momento, a autarquia já possui autorização para realizar o seu novo certame. Com isso, o órgão vem trabalhando para agilizar procedimentos internos para que o mesmo aconteça o mais breve possível.

A comissão organizadora do concurso ainda não foi divulgada. Contudo, além da formação do grupo, a instituição ainda precisa realizar a contratação de uma banca organizadora.

Assim, a empresa selecionada ficará responsável pelo processo de inscrição, aplicação dos exames e divulgação do resultado final do certame.

Nesse sentido, o IBGE pontuou que a contratação da banca será por meio de licitação para, desta forma, finalizar a edição final do edital.

IBGE publica edital com a oferta de 325 vagas

Recentemente, o IBGE publicou mais um edital para a contratação temporária de 325 oportunidades ao cargo de agente de pesquisas por telefone, 276 vagas, e supervisor de pesquisas por telefone, 49 vagas.

Para a função de agente, todos os candidatos interessados deverão possuir nível médio completo além de curso de telemarketing. O cargo possui uma remuneração inicial de R$ 1.345, para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Já o posto de supervisor conta com a exigência de formação superior e ganho mensal de R$ 5.100, para jornada de 40 horas. Aqui, são oportunidades para diferentes áreas, como o quadro Geral e para as áreas de TI e Comunicação.

Além da remuneração inicial, todos os candidatos aprovados no processo seletivo terão acesso aos seguintes valores:

Auxílio alimentação de R$ 658;

Auxílio transporte;

Auxílio pré-escola;

Férias;

13º salário proporcional.

A expectativa é que o contrato possua duração de um ano, podendo se estender pelo mesmo período. Todas as oportunidades são para lotação no Rio de Janeiro.

Inscrições se encontrão abertas até setembro

De acordo com o IBGE, as inscrições para o concurso com vagas temporárias se encontrão disponíveis até o dia 03 de setembro. Assim, o candidatos deve acessar o site do Instituto Selecon, ou seja, banca organizadora responsável pelo processo seletivo.

Após a inscrição, quando é necessário apresentar suas informações, será gerada uma taxa de R$ 30, para o cargo de agente, e R$ 40, para a função de supervisor.

Então, todos os candidatos serão avaliados através de um exame objetivo, agendado para o dia 22 de outubro, na cidade do Rio de Janeiro. É importante conferir todo o edital, em que consta o conteúdo programático dos exames.

No entanto, é importante lembrar que nem todos poderão participar. Conforme o IBGE já divulgou, as vagas serão para pessoas que não foram contratadas, nos últimos dois anos, em outros processos seletivos regulamentados pela Lei nº 8.745/1993.

“Candidatos que tenham tido contrato com o IBGE precisam esperar 24 meses para serem contratados novamente, de acordo com a legislação em vigor”, pontuou o órgão.