Ibovespa (IBOV) tem uma sexta-feira de pressão, mas encerra a semana com ganhos

O Ibovespa (IBOV), índice de referência do mercado de ações brasileiro, enfrentou mais um dia de queda nesta sexta-feira, 25 de agosto, influenciado por fatores externos, enquanto o mercado local digeria os dados preliminares da inflação.

Sendo um indicador vital para a Bolsa brasileira, o índice encerrou a sessão com uma queda de 1,02%, fechando em 115.837,20 pontos de acordo com dados preliminares. No entanto, ao longo da semana, conseguiu registrar um ganho de 0,37%.

No mesmo dia, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) subiu 0,28% em agosto, recuperando-se de uma queda de -0,07% no mês anterior. Esse resultado superou as projeções do mercado, que esperavam um aumento de 0,17%.

No acumulado do ano, o indicador registra uma alta de 3,38%. Quanto ao resultado em 12 meses, atingiu 4,24% até este mês, em comparação com os 3,19% registrados até julho. Essa performance também ultrapassou as estimativas médias, que previam um valor de 4,12%.

Na Europa, o Produto Interno Bruto (PIB) ajustado da Alemanha sofreu uma contração de 0,2% no segundo trimestre, marcando dois trimestres consecutivos de declínio e se encaixando na definição técnica de uma recessão.

Simpósio de Jackson Hole e a postura “Hawkish” de Powell

Nos Estados Unidos, todos os olhares se voltaram para o discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, durante o simpósio em Jackson Hole. Em suma, as declarações de Powell foram consideradas mais “hawkish” do que o esperado, o que acabou exercendo pressão sobre os índices acionários em Wall Street.



Apesar de ter destacado os avanços no controle da inflação, o presidente do banco central dos Estados Unidos não acredita que o trabalho esteja concluído. De acordo com Powell, há muito terreno a ser coberto em termos de estabilidade dos preços. Ele também enfatizou os riscos de um aperto monetário incompleto.

Altas e baixas no mercado de ações

As ações da Petrobras (PETR4) tiveram uma queda de 0,68% nesta sexta-feira, indo na direção oposta à valorização do petróleo. A Vale (VALE3) recuou 0,21%, em um dia de alta para o minério de ferro também.

A queda no setor bancário intensificou as pressões sobre o Ibovespa

Por outro lado, no que diz respeito aos ganhos, as ações do setor agrícola se destacaram, com São Martinho (SMTO3) e Raízen (RAIZ4) avançando 4,02% e 1,61%, respectivamente.

O Bradesco BBI elevou a recomendação para “compra” das ações da São Martinho devido ao “Super El Niño”, com expectativas de retornos favoráveis. Enquanto isso, o GPA (PCAR3) teve uma queda de 7,23%, em meio a ajustes relacionados à divisão da participação do grupo colombiano Éxito.

